Tras un primer anuncio a mediados de julio en el que se anunciaba la tan esperada restauración, la rueda de prensa de este lunes ha servido para conocer, entre otras cuestiones, que se baraja la creación de una veintena de cuartos para alojamiento en las plantas primera y superior del edificio, así como un espacio de restauración y cafetería; se fomentarán las visitas y el conocimiento de su jardín, que desde el pasado mes de abril forma parte de la Red Europea de Jardines Históricos, y que cada año recibe una media de 10.000 visitas; se creará una sala polivalente de conferencias, y se intentará involucrar al sector privado en la investigación y nacimiento de empresas a través de incubadoras y aceleradoras. El sector forestal centrará buena parte de los futuros destinos del pazo, inevitablemente unido siempre a él a través de la Escola de Capataces Forestais y siendo en el pasado lugar de alojamiento de los estudiantes de este ámbito, hasta su inevitable deterioro.

La Fundación RIA, del arquitecto británico David Chipperfield, estará detrás del concurso de ideas, que ya fue anunciado a finales del año pasado, aunque no será hasta este cuando se abran los plazos. La noticia llega en un momento clave para la construcción, en grave estado y cuña rehabilitación ha sido reclamada en múltiples ocasiones culpándose mutuamente sobre su terrible evolución la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia.

El presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda, recordó que "mucho se ha hablado de Lourizán en los últimos años, porque tenemos aquí una maravilla". "Todos éramos conscientes de que había que hacer algo aquí y había que hacer algo definitivo, así como alguna actuación urgente. Se hicieron remiendos para evitar la degradación de las instalaciones, pero sabíamos que la gran actuación estaba pendiente, y es la que llega ahora", anunció.

Quiso dar las gracias al hasta no hace mucho el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, el nacionalista César Mosquera, por haber impulsado la cesión de la propiedad a la Xunta de Galicia "por entender la necesidad de que tuviese la propiedad para poder hacer todo esto". También a la Fundación RIA, la Axencia Galega de Turismo, la Consellería de Medio Rural y la Axencia Galega de la Industria Forestal por el intenso trabajo de los últimos meses. "Queremos poner en valor las inmensas posibilidades de este jardín botánico, que es un tesoro en Europa; hay que saber todo lo que ofrece y ver sus posibilidades, ordenarlo. Hay que darle un sentido histórico, paisajístico, cultural... Para eso hay que gastar dinero y tener ideas. Hay que hacer una restauración bien hecha y rigurosa, respetando todo lo que supone y aprovechando todas sus posibilidades. Dará vida no solo al complejo, sino a toda Pontevedra y su comarca, que tiene un mercado turístico para un edificio con un alto valor. Por supuesto, también todo lo que tiene que ver con el sector forestal, convirtiendo todo esto en una referencia forestal y de la industria de la madera de toda Galicia", resumió.

Hay que recordar que el Pazo de Lourizán se encuentra en la parroquia de San Andrés de Lourizán, en el concello de Pontevedra, y que tiene una superficie de 46,55 hectáreas a través de cuatro parcelas catastrales. Eugenio Montero Ríos la compró en 1879 junto con su esposa, Avelina Villegas, de ahí que en buena parte del edificio figuren las iniciales de los nombres de ambos: E y A.

Jenaro de la Fuente se encargó entonces del diseño del pazo como una residencia de verano por la que llegaron a pasar importantes personalidades de la época.

En 1943 la Diputación de Pontevedra compró la propiedad y desde entonces se han sucedido continuos convenios de colaboración entre el gobierno provincial y el autonómico con diferentes plazos de cesión y siempre con una vinculación a un uso científico y formativo.

El traspaso definitivo a la Xunta de Galicia se inició en la primavera del año pasado, teniendo lugar la firma del protocolo y la transmisión de la titularidad el 6 de julio de 2022, que está prevista que se haga efectiva en próximas fechas.

La finca de Lourizán alberga al famoso pazo, la Escola de Capataces, el Centro de Investigacións Forestais, la Rede de Observación Ambiental de Galicia y el valiosísimo Arboreto, así como otras construcciones anexas.

Forma parte del Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia y cuenta con un nivel de protección integral en el término municipal de Pontevedra.

El papel de Ence y las críticas del Concello

Una de las principales dudas respecto a esta nueva etapa del Pazo de Lourizán es el papel que jugará la fábrica de celulosa Ence, ya que en el año 2017 la Xunta firmó un pacto ambiental con la empresa que recogía compromisos ambientales y sociales de la factoría con la comunidad autónoma, entre las que se incluía una partida de cinco millones de euros de Ence para el acondicionamiento en el histórico edificio de una sede como centro de investigación y desarrollo especializado en la explotación sostenible de los recursos forestales, que situará a Pontevedra a la vanguardia de la investigación en este campo. Finalmente, no se llevó a cabo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró hoy que “Ence tiene una serie de compromisos con la Xunta de Galicia de aportación de inversiones, por lo que estaremos en conversaciones”. “Esto no quiere decir, ni mucho menos, que Ence tenga ningún derecho sobre este edificio, pero si hace una serie de aportaciones a las arcas públicas y decidimos utilizarlas, eso está por ver”. “El compromiso ahora es que tenemos esos 18 millones de euros y, por lo tanto, los invertiremos aquí. Si parte pueden ser de los compromisos que tiene Ence, no creo que a nadie le moleste, ya que no tendría ningún tipo de intervención en la gestión, el diseño ni absolutamente en nada”, resumió.

Por otro lado, sobre las dudas de si la titularidad del recinto seguirá siendo cien por cien pública, informó de que “esto va a ser de titularidad pública, que nunca se va a perder”. “Hay que darle un uso diversificado a este conjunto, porque la negativa por sistema y poner vetos nos lleva a que este edificio llevase muchísimo tiempo degradándose y sin ninguna utilidad. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de la gente estará de acuerdo en que combinemos los usos, siempre sin perder la propiedad pública”, dijo respecto a las críticas de otras administraciones sobre esta nueva etapa.

Asimismo, sobre las palabras de Miguel Anxo Fernández Lores, que puso en duda de que la partida de 18 millones de euros sea suficiente, afirmó que “el alcalde de Pontevedra fue invitado como presidente del Grupo de Desenvolvemento a este acto y le diría que nos deje explicar qué vamos a hacer aquí. Decir que no va a llegar el dinero sin saber qué vamos a hacer es un tanto curioso. Cuando la Xunta de Galicia pone en marcha un proyecto, tiene el dinero para hacerlo, mientras que en algunas iniciativas del Concello de Pontevedra primero se anunció el proyecto y después se buscó la financiación”.