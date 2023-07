Pontevedra logra reducir la espera media por una licencia de obra, pero aún es elevada: casi un año

Hace algo más de un año, en mayo, eran catorce meses. Ahora se ha logrado reducir a los once, pero todavía es una cifra elevada. Se trata del tiempo medio de espera para lograr una licencia de obra –ya sea nueva o una reforma– en Pontevedra, según un informe elaborado por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein)). Es decir: si está pensando en llevar a cabo alguna intervención de este tipo –ejecutar una entreplanta, instalar un ascensor, actuaciones en la fachada, ampliar el patio, reorganizar la cubierta para que evacúe mejor el agua, etc.–, deberá armarse de paciencia.

La ciudad del Lérez se sitúa en mitad de la tabla en este particular listado urbano. Es la cuarta más rápida o más lenta, según se mire. Hay tres urbes con demoras aún más altas. Se trata de Ourense (18 meses), Vigo (la única de las ciudades gallegas donde aumentó esta espera, al pasar de 11 a 13 meses) y Ferrol (12), pero hay otras dos mucho más ágiles: A Coruña y Santiago, que resuelven los expedientes en nueve meses de media. Lugo se sitúa, al igual que Pontevedra, en los once, pero en su caso logró reducir la espera mucho más, ya que hace un año tardaba 16. En resumen: ninguna de las siete urbes cumple la recomendación de la ley estatal, que aconseja no superar los tres meses si se trata de obras mayores y un mes en el caso de obras menores.

Las causas principales de esta situación, según destaca el presidente de Fegein, Benito Iglesias, son tres. Indica que los recursos humanos de los concellos “no suelen ser suficientes para asumir la carga de trabajo a la que se deben enfrentar”. “Además, son puestos con mucha rotación y, a veces, con limitada formación jurídica”, apostilla. Se suman la “excesiva burocratización del proceso, que incluye falta de coordinación entre estamentos y falta de organización en el proceso administrativo”, y la carencia “clamorosa” de digitalización para este proceso en las administraciones locales.

En el grupo de consecuencias derivadas de esta coyuntura, Benito Iglesias cita “notables retrasos en la puesta en marcha de las actividades económicas en un contexto muy complicado para las empresas”, lo que limita el crecimiento; y un “alto coste para las personas físicas o jurídicas que asumen elevados tipos de interés en la financiación para ejecutar las obras”.

Estos retrasos en la emisión de permisos también se traducen, como subraya la patronal, en un “sobreprecio para los compradores de viviendas en municipios con retrasos de más de un año en la concesión” y “menos recursos económicos en los concellos”, ya que “la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se retrasa o se anula a raíz de la tardanza”.

Benito Iglesias considera necesario “impulsar una transformación digital” para agilizar la tramitación de licencias y “reducir la burocracia urbanística a su mínima expresión”. “Es más que necesaria una ley de seguridad jurídica urbanística con rango estatal”, expone, a la vez que señala la importancia de crear un departamento en los ayuntamientos gallegos de más de 50.000 habitantes centrado en proyectos urbanísticos sostenibles, así como la urgencia de tramitar un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

¿Qué actuaciones necesitan permiso municipal?

Las obras y actuaciones urbanísticas que necesitan licencia municipal son las siguientes: obras de reestructuración general, por ejemplo, vaciado de un edificio manteniendo la fachada; obras de reestructuración parcial, por ejemplo instalación de ascensores cuando hay demolición, demoler y construir nuevas escaleras en el bloque, abrir o aumentar patios, construir una entreplanta; obra de acondicionamiento general, por ejemplo, redistribuir todo el espacio interior pudiendo variar el número de viviendas sin intervenir en la estructura ni la fachada; obras de consolidación, necesarias cuando hay que reforzar o sustituir elementos de la estructura del edificio; obras de reconfiguración, que son aquellas intervenciones que tienen como finalidad eliminar impactos negativos existentes. También es precisa para: cambiar el uso del edificio, por ejemplo de locales u oficinas a viviendas; obras que cambien la fachada en general ,o que intervengan en elementos protegidos. La Fegein insiste, por otro lado, en que se establezcan “estímulos al alquiler y obra nueva, se impulse la transformación digital y se agilice la tramitación, planeamiento y la gestión urbanística”. Por ello, Benito Iglesias apuesta por “agilizar las licencias en el ámbito de las rehabilitaciones, y crear un departamento de proyectos urbanísticos sostenibles e incrementar la cuantía de las bonificaciones sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, así como de acelerar la tramitación de las ayudas para la rehabilitación y vincularlas al cumplimiento de los objetivos de la Agenda Española 2030 en materia de eficiencia energética, conservación medioambiental y en materia de accesibilidad. y dotar de seguridad jurídica urbanística a inversores e inversiones”. Reclama también “potenciar el alquiler mediante la colaboración público-privada en derecho de superficie y estudiar fórmulas como el construir para alquilar, en colaboración público-privada, así como opciones para recuperar la vivienda degradada en núcleos marginales”.

Tres meses de derribo: el acceso a las Galerías Oliva desde Gutiérrez Mellado ya es historia

Aunque fue en octubre cuando se otorgó la licencia para el derribo del edificio número 3 de la calle Gutiérrez Mellado, que servía de acceso a las Galerías Oliva, el inicio de la demolición no llegó hasta mayo de este año ya que la imposibilidad (por la negativa de Patrimonio a alterar su fachada) de hacer lo mismo con el inmueble número 11 de Michelena colindante con el primero, obligó a reajustar el plan inicial, destinado a albergar las tiendas de Inditex. Tres meses después de aquel inicio del derribo, el acceso a las Galerías desde Gutiérrez Mellado ya es historia. Tan solo quedan algunas paredes hacia la calle, pero la mayor parte del inmueble ha desaparecido. El solar dará paso a un nuevo inmueble que, junto a la remodelación interior de Michelena 11, albergará el complejo de Zara en un único edificio con un total de ocho plantas con una superficie cada una de 1.342,15 metros cuadrados. El presupuesto para este proyecto es de 9.680.288,66 euros y, aunque todavía no hay plazos de ejecución, se calcula que estaría listo antes de lo previsto inicialmente. “Va a haber una planta menos 1, un bajo para regularizar la altura de los dos edificios, cinco plantas más y una bajocubierta. En total son ocho plantas y la superficie total construida serán 6.094 metros cuadrados”, apuntaba hace unos días el alcalde, Miguel Fernández Lores, que explicó que “el día 30 de junio se presentó la petición de licencia para el nuevo edificio de Zara. Se presentó la solicitud de demolición parcial, con conservación de fachada en el edificio que da a la calle Michelena y la licencia de construcción”. El alcalde no sabe cuánto puede tardar en concederse la licencia, pero calcula que debería ser menos de un año, aproximadamente la media de lo que se tarda para cualquier permiso urbanístico. “Si todos los papeles están en regla, se dan en un período razonable de tiempo”, aseguraba entonces Lores. De hecho, en el caso de Inditex, “ya se le mandó algún requerimiento de presentar documentación que faltaba”. Los problemas iniciales con Patrimonio por la inclusión del edificio de Michelena 11 en el entorno de protección del BIC de la Peregrina, se solucionarán con el derribo parcial del inmueble, conservando la fachada.