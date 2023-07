“Vienen de toda España solo para verme”

Hace casi tres décadas que Fernando Iglesias montó en la calle Palamios una papelería que ha ido evolucionando y adaptándose a los tiempos. Se considera un defensor de ello: se ha adaptado como nadie para “ganarse el pan” y nunca “parasitar”, explica. De hecho, tanto es así que la actual Librería Baroja, en la que trabaja solo, cobró nueva vida en 2019, cuando abrió la cuenta de TikTok. Parece que le ha servido y va viento en popa con cada vez más clientes deseosos de conocer al famoso librero.

Desde entonces acumula casi 100.000 seguidores en su cuenta, no para de recibir notificaciones en la red social y llegan a visitarlo de toda España e incluso del otro lado del Atlántico. Ahora mismo, en verano, es cuando más “fans” o clientes acumula, de hecho. También ha creado una cuenta de Instagram este mismo año, visto el éxito arrollador de su otro perfil. Lo más curioso es que Iglesias, por mucho que se adapte, es tajante con una cuestión: los libros se seguirán comprando en persona, en la tienda.

–Crea contenido a diario, atiende a sus clientes, recibe los paquetes, lleva las facturas… ¿no es mucho trabajo hacerlo todo?

–-Bueno, yo soy muy rápido porque llevo aquí 28 años, no son tantas horas porque al final cuando llevas tanto tiempo haciendo lo mismo tienes práctica. Pero tengo que hacerlo todo porque es lo que esperan de mí. Ahora vienen para verme a mí, si pusiera a otro empleado a atender sería un desengaño para mis seguidores.

–-Además de librero es famoso en las redes, ¿cómo empezó su andadura por las redes sociales?

–-En 2019 me hice un canal de TikTok y este año me hice Instagram. Estoy teniendo bastante éxito porque empecé en marzo y ya llevo miles de seguidores, imagínate. La gente empezó a venir diciendo que me conocía de TikTok y algunos me pedían hacerse un vídeo conmigo, en verano, sobre todo.

–¿Qué tipos de contenidos sube a su perfil?

–Vídeos de risa, a la gente le gusta lo de “¡Berserk!”, que es el mejor cómic que hay y por eso me gusta recordarlo cada vez que tengo ocasión. Pero en verano sobre todo hago vídeos con quien venga a verme, ya que están, y pueden hacer dedicatorias o mandar saludos. No fue idea mía, vienen de otros sitios de España adelante solo para conocerme.

–-¿Y a cuántas de esas visitas que le piden vídeos puede recibir cada semana?

–No sé darte una cifra, pero a más de diez, seguro. Puedes verlos subidos en mis perfiles, ya por no contar los que no salen en mi perfil pero vienen a que les firme un manga. Como si fuera escritor o algo, es simpático…

–¿Conoce a más libreros que hagan lo mismo que usted?

–No tendría tanto éxito si los otros hicieran lo mismo que yo, pero seguro que alguien hace vídeos también, claro. Muchas librerías publican novedades y eso está bien. Yo siempre digo eso de que hay que adaptarse a los tiempos y a las tecnologías del momento. A mí me funcionó muy bien, desde luego.