Pontevedra, a la cabeza de las ciudades de Galicia en el uso del móvil e internet

Las tablets, los ordenadores y, especialmente, el teléfono móvil se han convertido en herramientas de uso cotidiano y constante. Casi nadie carece de estos dispositivos y con ellos, el uso de internet está más que generalizado, tanto para realizar consultas, acceder a redes sociales o incluso para compras on line, en especial desde la llegada del pandemia.

De este modo el 86% de todos los gallegos dispone de un celular y casi el 79% se conecta habitualmente a internet. Si estos datos, correspondientes a 2022 y publicados ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE) demuestran una implantación global de estas tecnologías, en el caso de la ciudad de Pontevedra, su uso es aún superior, hasta el punto de que es la ciudad gallega donde más se utiliza el móvil y más ciudadanos se conectan a internet: más de nueve de cada diez pontevedreses. Ninguna otra urbe de Galicia alcanza esos índices.

El IGE señala que el 91% de los pontevedreses (más de 71.600) utiliza el móvil prácticamente a diario. Hace una década era menos del 80%. Las siguientes ciudades gallega en este listado son las del Vigo, Santiago, A Coruña y Ourense, donde no se llega al 90%, mientras que en Lugo se supera ligeramente el 86% y en Ferrol no se llega al 83%.

Estas cifras corresponden a las personas, pero en el caso de los hogares el uso del móvil es aún más elevado, ya que en Pontevedra es utilizado por el 97% de las familias, igualado con A Coruña y Vigo y por encima de Compostela, Ourense, Lugo y Ferrol.

En cuanto al uso de internet, la ciudad del Lérez vuelve a situarse en la cabeza de Galicia, con el 90% de los vecinos que se conecta prácticamente a diario, especialmente con el teléfono móvil. Hace una década era apenas el 70%, mientras que en 2018 lo hacía el 80%. La llegada de la pandemia y las restricciones asociadas aumentaron el uso de estas herramientas. En este caso, las diferencias con otras urbes son más amplias, ya que solo Santiago se acerca a las cifras de Pontevedra, con un uso del 89,9%, pero ya cae al 87,3% en Vigo, al 86,9 en A Coruña, al 84,7% en Ourense, al 82,7 en Lugo y apenas un 79% en Ferrol.

Curiosamente, no es Pontevedra la ciudad con más hogares que disponen de conexión a internet, si bien son más de 29.400 las que cuentan con este servicio. Supone el 92,3% del total, pero se ve superada por Santiago (95%) y Vigo (92,5%). En A Coruña se llega a casi el 90% y en Ourense se ronda el 89 y en Lugo se llega al 87%. Ferrol aparece en este caso de nuevo a la cola de las ciudades gallegas con el 82% de hogares con conexión a la red global.

Pero una cosa es el uso intensivo de internet y otra es que se haga para efectuar compras on line o trámites electrónicos con administraciones u organismos públicos. En este caso apenas la mitad de los usuarios admitió realizar compras en los tres meses anteriores a la realización de la encuesta. En concreto, se trata del 54,5%, por debajo de A Coruña, Santiago y Ourense.

Eso sí, hace diez años no se alcanzaba el 27% y antes de la pandemia rondaba el 41%, lo que pone de manifiesto que en los últimos años se disparó esta modalidad. Con el aumento de las compras on line también se disparó la ciberdelincuencia, en especial estafas en estas operaciones, que llegaron a suponer buena parte de los delitos en la provincia. En 2021, los delitos en internet, y más específicamente, las estafas con tarjetas de crédito, crecieron un 44%, con la particularidad de que no se limitan a los entornos urbanos sino que se registran en todo el territorio. Entre 2017 y 2021, este tipo de delitos aumentó un 317%.

En cuanto a los trámites y gestiones oficiales también se observa un aumento notable desde 2013, ya que se pasó del 42% de pontevedreses que lo hacían entonces, a un 60% en 2018 y casi el 78% que lo realiza en la actualidad. No obstante, en Vigo son el 84% y llega al 83% en A Coruña, mientras que en Santiago es el 82% el que realiza estos trámites.