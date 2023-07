Sebastián Castella llegará el próximo día 6 a Pontevedra como máximo triunfador de San Isidro para compartir cartel con Roca Rey (actualmente recuperándose de las graves cogidas que sufrió esta misma semana) y Tomás Rufo. El torero francés no oculta su ilusión por la vuelta a una plaza que conoce desde hace más de 20 años y que lo ha visto evolucionar hasta su actual posición como la mayor figura de la tauromaquia del país galo.

–¿Cómo está resultando la temporada?

–Bien, afortunadamente. Estoy feliz, disfrutando mucho, toreando bastante y la verdad es que va muy bien, gracias a Dios.

–Es un veterano ya en la plaza de Pontevedra, que lo conoce desde que usted era muy joven

–Pues sí, ya son 23 años de matador de toros. No recuerdo la primera vez que fui a Pontevedra pero fue bastante joven, en 2006 creo, y la verdad es que son muchos años, muchos recuerdos, muchas tardes bonitas. Llevo unos años sin ir y la verdad es que estoy deseando que llegue la tarde de Pontevedra porque es una afición preciosa, la gente va a disfrutar, tiene sensibilidad. Es una plaza que es cubierta, entonces nunca hay molestias de viento ni nada y uno suele poder torear muy muy a gusto.

–¿Ha cambiado mucho el mundo del toro en estas dos últimas décadas?

–Los tiempos van evolucionando, y lo que pasa en el ruedo también ha evolucionado: en la crianza del toro bravo, también en lo que es la selección del toro, y en función de eso también ha evolucionado el propio toreo. Los toros tienen más duración, los considero más bravos, humillando más, con más empuje. Y en función de eso el toreo tiene más profundidad, puede torear más en redondo porque el toro tiene mucha más flexibilidad que antes. Por supuesto que ha evolucionado, no le llamo cambiar pero sí evolucionar. Y creo que también todo lo que es la tauromaquia fuera del ruedo tiene que ir evolucionando, acorde a los tiempos.

–Ha estado apartado de los ruedos

–Desde 2020, que decidí retirarme porque necesitaba un tiempo para mi, para la persona, también para el torero y artista pero sobre todo para la persona. Porque desde muy joven me sacrifiqué por esta profesión, lo di todo, viví solo para el toro, y nunca paré, la verdad. Cuando uno termina la temporada europea normalmente puede tener unos meses para pensar y reflexionar, pero en mi caso afortunadamente no los tenía, porque me iba siempre a América. Nunca me tomé ese tiempo para mi y quieras o no en algún momento de tu carrera, de tu vida, tienes que tomar un tiempo, ya sea como adolescente o como adulto, para vivir, y como no lo tomé en su día lo hice en esa época.

–¿Fue un periodo feliz?

–Sí, estuve feliz, contento porque descubrí otro mundo, porque no solamente existe la tauromaquia.

–Volvió el pasado mes de enero ¿cómo está siendo el regreso?

–En la vuelta ha habido de todo, pero a día de hoy estoy disfrutando como nunca; porque antes por las circunstancias y por muchas cosas, porque hay rivalidad, presión y porque uno tiene que estar siempre dando resultados, no lo terminaba de disfrutar como quería. Y a día de hoy sí estoy disfrutando día a día, desde que me visto, desde el previo, cuando llego a la plaza, cada faena… La verdad es que sí. Y la madurez también ayuda.

–Porque usted empezó muy joven

–Sí, he dedicado mi vida al toro. Salí con 14 años de mi casa para ser torero y ya antes quería serlo, desde los 12 años, y sí, empecé muy joven. Es normal cuando tienes una pasión, la descubres y para ti es una vocación, porque es tu vida, claro que lo entregas todo.

–Me contaba César Rincón que cuando llegaba a la plaza siempre tenía la tentación de decirle al chofer que no parase, que siguiese de largo ¿le pasa?

–Bueno, eso es lo que dice el maestro (risas), pero no creo que no es lo que quisiera de verdad. Hay días en los que sí es cierto que cuesta, hay ciertas plazas, por responsabilidad y por todo. En mi anterior etapa, porque para mi esta es una segunda etapa de mi carrera, quizás le habría contestado como el maestro Rincón, al llegar a la plaza o al vestirte. Pero en esta etapa es al contrario: lo disfruto mucho. Lo pasé tan duro y me lo puse tan difícil en esa primera etapa que creo que me pasaba de juzgarme. Y sabe que el mejor juez de uno es uno mismo, para poder crecer y evolucionar, pero a día de hoy llego a la plaza y estoy deseando bajarme de la furgoneta y ponerme delante del toro.