Incluso sin pretenderlo, los desplazamientos del rey emérito se convierten siempre en un espectáculo. Así ocurrió de nuevo ayer, cuando muchos visitantes de Sanxenxo llegaban al puerto deportivo con el propósito de embarcar en una ruta turística por la ría, visitar las islas Ons o Cíes en alguna de las excursiones que parten de este muelle, o simplemente dar un paseo por el espigón.

Las cámaras de televisión y el tamaño de los teleobjetivos con los que muchos fotógrafos enfocaban un discreto rincón del embarcadero les ponía sobre la pista de que Juan Carlos I estaba a punto de llegar, o marchar. Así que muchos decidían pararse a curiosear, atraídos por el ambiente mediático.

Pero ayer ya no se veía a personas que se habían desplazado exprofeso hasta Sanxenxo para recibir al monarca emérito en su regreso a España, como ocurrió en mayo del año pasado, cuando Juan Carlos I venía por primera vez desde que se fuera a vivir a Abu Dabi, en agosto de 2020. En aquella visita se vieron pancartas, banderas, carteles de apoyo y personas que llegaban desde otros puntos del territorio nacional solo para dar la bienvenida al emérito.

Sus dos últimos encuentros con Sanxenxo, el del pasado abril y el de estos días pretenden ser mucho más discretos por parte del monarca, pero el seguimiento mediático arranca la expectación que se crea en todas sus idas y venidas.

“¡Antonio, que está ahí el rey!”, advertía una mujer a su pareja, tras pararse a mirar entre las muchas cabezas que seguían cada movimiento del emérito en el puerto deportivo. “¡Muy bien, pero el barco no nos espera; o seguimos o lo perdemos!”, respondía él, mientras apuraba el paso hacia la punta del espigón donde ya hacía sonar su bocina la embarcación turística que anunciaba su partida hacia Ons.

Un pequeño turista protestaba a sus padres porque el espectáculo no cumplía sus expectativas: “Mamá, ¿por qué el rey no lleva corona? Así no me gusta”. La queja del niño arrancaba las risas del resto de espectadores, mientras su madre trataba de explicar la carencia detectada por el pequeño: “La corona solo la lleva en las fiestas importantes, hoy va a navegar y no puede llevar corona porque le pesa”, sintetizaba la mujer.

Además de las muchas personas que acudían a embarcarse en un barco turístico, muchos otros se acercaban a la zona atraídos por la melé periodística.

Como Conchita y Mariano, un matrimonio de Salamanca que veranea en Sanxenxo. “Estamos de vacaciones aquí y traemos a la nieta todas las mañanas al Náutico porque hace un curso de vela. Hoy hemos visto todo este ambiente aquí de periodistas y por curiosidad nos hemos acercado a ver si vemos al rey, aunque si va a tardar mucho tampoco vamos a esperar; nos hace gracia verlo, pero tampoco vamos a quedarnos aquí toda la mañana”, razonaba ella, tras explicar que acostumbran a hacer el paseo del puerto cada mañana, esté el rey o no.

“Concidencia”

Arturo, que no es de Sanxenxo pero sí gallego, “de cerca”, dice, también afirma que fue “una coincidencia” decidirse a conocer este puerto el día en que está el rey emérito. “Veníamos de paseo, pero ya que estamos pues a ver si vemos al rey, y si no tampoco pasa nada”, subraya.

Una mujer que pasa de largo ante el grupo de periodistas decide dar su opinión, claramente favorable al emérito: “Debería venirse él para España y muchos de aquí deberían irse”, opina la espontánea.