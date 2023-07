El gobierno local señala cuestiones de espacio o peso para el regreso de la feria a Rafael Areses

El Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO) recogía ayer el acuerdo para el traslado del mercadillo ambulante a su ubicación original, en la calle Rafael Areses, a partir del 22 de julio, “con la finalidad de que se puedan desarrollar en la Alameda las actividades incluidas dentro del programa de las fiestas de verano, así como aquellas relacionadas con la final de las Series Mundiales de Triatlón”.

En el mismo texto se recoge que el Concello habría valorado, y posteriormente descartado, varias ubicaciones alternativas antes de optar por el regreso a Rafael Areses. Por los motivos que se señalan en el BOPPO, todo apunta a que esos emplazamientos serían la calle Sierra y el entorno del Mercado de Abastos, Arzobispo Malvar y Campolongo. “Estudiada nuevamente la posibilidad de traslado a un nuevo emplazamiento, todas las opciones barajadas tuvieron que ser descartadas por cuestiones de espacio, de peso o falta de aparcamiento para los vehículos de los vendedores. Finalmente se acordó devolver el mercado de venta ambulante de los sábados a su ubicación original en la calle Rafael Areses, en tanto no se tome un acuerdo definitivo sobre el emplazamiento de esta actividad comercial”, explica.

Además, recalca nuevamente que la ubicación en la Alameda era “provisional” y “durante el tiempo que resulte necesario”. También señala que ese traslado “se fundamentó en razones de interés público, como el desarrollo de las obras del primer parque de juegos de agua del municipio en una parcela que discurre por el paseo de Rafael Areses”, un parque que ya está en funcionamiento y, por tanto, seguiría entorpeciendo el desarrollo de la feria.

También señala la “continua demanda de traslado por parte de los profesionales del sector al otro lado del río, en un emplazamiento más céntrico”, pero se ampara en la Ordenanza vigente para devolver el mercadillo a Rafael Areses por que “existen razones de interés general” que lo justifican.

Después del plante del pasado sábado, que no se instalaron a orillas del río, y la denuncia al Concello por no permitirles hacerlo en la Alameda, el colectivo de vendedores ambulantes se movilizó ayer (y tiene previsto volver a hacerlo mañana, sábado) para reclamar al gobierno local que no traslade la feria a la calle Rafael Areses y la mantenga en el centro de la ciudad, concretamente en la Alameda y como ubicación alternativa cuando haya eventos allí, en Campolongo.

Los vendedores marcharon en sus coches desde Rafael Areses hasta la Alameda y el Concello, donde leyeron un manifiesto (mañana prevén realizar el mismo plan). Los vendedores ambulantes hablan de “situación de incertidumbre” provocada por “un BNG que no escucha las justas reivindicaciones de los principales implicados en la celebración del mercadillo”. “Tras un año de pandemia y bajada de ventas, los ambulantes recibimos como una bendición el traslado a la Alameda. Por eso, recibimos con inquietud que el gobierno local quiera aprovechar la celebración de las fiestas para abrir un período de consultas y echarnos”, lamentan.