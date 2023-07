La estación de autobuses busca adeptos

Se tarda apenas un minuto y medio en atravesar la estación de autobuses de Pontevedra desde la dársena hasta la salida. Eso si no se tiene una maleta y se necesita usar el ascensor. Ayer a mediodía, poco más de dos decenas de personas pasaban por el lugar. La mayoría va a la terminal ferroviaria, que queda a escasos metros. La obra de la estación nueva, que terminaba en el mes de abril, todavía parece inconclusa en algunos aspectos como la funcionalidad de los espacios interiores. La recién remodelada estación, con una inversión superior a los 6 millones, tiene sus locales vacíos por el momento.

Kenneth y Eloi han tenido ocasión de conocer bien el edificio en los últimos dos días. Llegaron a Pontevedra en autobús porque no encontraron línea de tren desde León: “La mejor opción era ir hasta Madrid y luego volver. Pontevedra no está muy bien conectada”, explican. Además, Kenneth había viajado desde Oviedo hasta León. Su primera sorpresa fue encontrarse con que no había autobuses nocturnos y, en lugar de regresar a la capital leonesa como tenían previsto, pasaron la noche a la intemperie porque “nos echaron a las doce cuando estábamos en un banco, no esperábamos que la estación cerrara”, relataba: “A primera hora hay movimiento, pero el resto del día no pasa nadie”.

Lo cierto es que los dos compañeros llevan un rato solos y su caso es particular, porque pasaron dos días en Pontevedra para conocer al dueño de la Librería Baroja, Fernando Iglesias, todo un fenómeno fan pontevedrés que acumula prácticamente 100.000 seguidores en su perfil de TikTok: “Nos firmó el manga de Berserk que compramos”, explica Kenneth. Aprovecharon para pasear por la ciudad, pero poco tiempo tuvieron entre los viajes en autobús y la caminata desde la estación hasta el centro. En cuanto al nuevo edificio, estos dos jóvenes viajeros dicen que les gustaría que hubiese alguna cafetería: hasta las cuatro de la tarde no salía su autobús, que “dura seis horas y nunca se sabe si tiene baño o hay que pagarlo”, señala sabiamente Eloi. Por el momento, el establecimiento que parece que abrirá en el edificio, Feroz Food and Coffee, está en fase de despegue.

Lorena llega desde Vigo y le gusta venir a Pontevedra a pasear de vez en cuando, sobre todo a la zona del río. Viene en autobús por una cuestión de economía, porque le sale mejor que venir en tren y es relativamente rápido: “Es mucho más cómodo ir en tren, pero el bus sale barato”, constata esta usuaria habitual.

Un nuevo edificio humanizado y accesible

La idea inicial de la intermodal era facilitar el paso entre bus y tren a través de una plaza entre ambas estaciones. A pesar de que el edificio es moderno y espacioso, ese es en parte el problema que constatan sus usuarios: es un pasillo con locales vacíos a ambos lados. A pesar de las muchas y visibles mejoras del lugar, como la cuestión de la eficiencia energética o la luminosidad del edificio, todavía hay puntos que no agradan a los usuarios, así como el hecho de que los buses sean la segunda opción tras el tren, elegida sobre todo por los jóvenes que cuentan con bonos para viajar de manera gratuita durante estos meses.

A la espera de que abra la cafetería que está anunciada, los viajeros van hasta la estación de Renfe a tomar su café mientras esperan el próximo bus. La plaza peatonal construida para conectar ambas estaciones tiene ese uso principal por el momento.