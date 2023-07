El alcalde de Poio, Ángel Moldes, adelantó durante la jornada del viernes los primeros datos de la auditoría interna realizada por diferentes departamentos municipales, que desvelan que “el Concello de Poio tiene una deuda con diferentes bancos y con la Diputación de Pontevedra que asciende a 7,97 millones de euros y hay facturas sin pagar por valor de casi un millón”. Además, esos primeros resultados también advierten de que “el presupuesto municipal actual tiene todas las partidas económicas agotadas, con excepción de las destinadas para el pago de nóminas y combustible, así como otros gastos comprometidos por el anterior Gobierno”, añade el nuevo gobierno local.

Moldes explicó que hacer esta auditoría para conocer el estado real económico del Concello era un “compromiso que adquirió con los vecinos, con los colectivos y con los propios trabajadores”, y que esos datos permiten saber cuál es el punto de partida del nuevo gobierno municipal. “El objetivo es que los vecinos conozcan la realidad de la que partimos en el nuevo Concello, de las dificultades que tenemos para finalizar el año. No son excusas, porque seguimos comprometidos a sacar adelante nuestro proyecto para Poio”, añadió.

Además, indicó que los datos de las facturas sin pagar son variables, puesto que actualmente “hay facturas pendientes de pago registradas por valor de 845.783 euros, pero hay otras que aún no se presentaron en el ayuntamiento de actuaciones que aún se finalizaron en las últimas semanas”. En las facturas pendientes de pago, Moldes incluye 213.000 euros con cargo a la partida de pavimentación de vías públicas, más de 100.000 euros en saneamiento, 30.200 en festejos, 127.000 en Vías y Obras, más de 62.000 en parques, casi 60.000 en Medio Ambiente, o 30.000 euros en la Illa de Tambo, entre otras.

El regidor municipal quiso en ese punto llamar la atención sobre el hecho de que el tripartito anterior “fue incapaz de pagar facturas de sus proyectos estrellas, como es el caso de la Illa de Tambo, que a día de hoy no cuenta con ningún compromiso contractual y acumula facturas sin pagar de los últimos tres años”, se quejó

Por eso, pide “vergüenza” a los integrantes del anterior ejecutivo municipal “antes de decir que en la caja del Concello de Poio hay dinero, porque todos sabemos que no es cierto”. El alcalde insistió en pedir respeto “por todos esos trabajadores que, aunque saben que no se les pueden pagar las horas extras porque no queda dinero, siguen igual de comprometidos haciendo su trabajo. Y también pedimos respeto por todas esas empresas y autónomos, muchos de ellos de nuestro municipio, que sabiendo cuál es la situación económica y de las dificultades que tendremos para pagar, siguen trabajando con nosotros”, indicó el regidor municipal.

Un gobierno comprometido

Lamentando el “descontrol de los últimos años sin hacer caso de las advertencias de los técnicos”, Moldes explicó que, a partir de ahora, el gobierno municipal recién formado hace unas semanas controlará el gasto e intentará hacer lo posible por salvar la situación hasta final de año. “Haremos más con menos, seremos un gobierno único, comprometido, responsable y eficiente”, concluyó el alcalde.