Un referente relixioso do século XX

Galicia agocha grandes tesouros arquitectónicos que enriquecen a nosa arte, pero aos que ás veces non se lles da a importancia que merecen ao non existir ningún documento escrito que acredite o seu valor. E é que se algo non pode lerse, non existe. Precisamente para evitar este esquecemento e dar a coñecer a súa importancia, o párroco de San Ginés de Padriñán (Sanxenxo), Samuel García Tacón, decidiu facer un libro sobre a igrexa parroquial do lugar, que ampliase as oito ou dez páxinas que Alejandro Barral deixara incompletas ao falecer no ano 2007. E o propósito non só se cumpriu senón que superou todas as expectativas. E é que a igrexa parroquial de San Ginés de Padriñán, construida entre 1965 e 1976, conta agora cunha publicación a todo detalle de case 250 páxinas que comezou a elaborarse hai un ano.

Para facer posible este proxecto, o párroco contactou co catedrático de arte da USC, José Manuel García Iglesias, que se encargou de elaborar a segunda parte sobre toda a parte histórico-artístico e que se complementa cunha serie de documentos que dan máis luz ao traballo. “Julio Gil tamén axudou, da forma máis desintreada do mundo e coa calidade que o caracteriza”.

Trátase dunha obra colectiva, pois ademais do catedrático o volume atesoura un prólogo do arcebispo Julián Barrio, logo a introdución do párroco Samuel García no que explica os obxectivos do ligro, séguelle un capítulo de José Manuel Abel Expósito de carácter histórico que recolle como na última parte do XIX e na primeira do XX hai unha intención de facer un novo templo e traballa todo ese precedente ata a súa construcción. O capítulo dous é de Manolo Morán e Alejandro Barral, que recolle a parte humana. “O texto de Barral revisado por min e o punto de partida para empezar o libro que quedou incabado en 2007. Hai que noemar tamén como artíficie dos textos ao autor Isidoro Sabell”, engade o catedrático.

É precisamente o texto de Barral o que serve para dar paso ao de García Iglesias. “Fai unha semblanza sintética do templo e eu trato despois nun capítulo a parte de explicar como foi cambiando o proxecto arquitectónico do mesmo”, explica. Ademais ao longo do seu traballo resalta a importancia das distintas pezas que alberga a igrexa: “Hai un fermoso Cáliz, un sagrario de gran importancia dentro da arte galega do século XX, no que se contextualiza esta igrexa”. O Calvario ou a figura de San Ginés son outros elementos de gran valor que se agochan na igrexa.

García Iglesias resalta o traballo de moitos artistas que compuxeron os elementos de maior valor do templo de San Ginés como Castor Lata ou Suso Lerón, que estivo presente onte na presentación da obra no propio templo. Tamén fixo mención a Manuel Delgado Bambino,o autor da figura do Cristo Xacente e tamén presente na presentación, entre outros. “Estamos a falar dunha igrexa moi importante a nivel de arquitectura”, sentenciou o catedrático de arte.

Foron tamén claves no proxecto o párroco Ramón Somoza, o actor que cedeu o seu solar, Manuel Moráme, e o arquitecto Gaspar Robles.

Xunto aos textos do libro non faltan tampouco as fotografías de Julio Gil, un magnífico traballo que serve para ilustrar e dar valor as liñas que compoñen o volume, un volume que como ben di García Iglesias “non pasa de moda. Estamos ante un libro que terá a mesma importancia agora ca dentro de dez anos. Será sempre un libro de referencia deste tipo porque non había nada escrito ao respecto. A xente que se achegue a Sanxenxo coñecerá grazas a este traballo a nova igrexa, xa que hai moitos que só sabían da vella”.

E é que precisamente a obra relata o tesón do párraco Ramón Somoza por un templo que puidese albergar a 800 personas (cousa que se conseguiu)ao quedar está vella igrexa insuficiente. “A igrexa actual xorde por problemas de espacio. a primeira faise en torno a 1500 e é de tamaño moi reducido polo que xa nos anos 60 se decide facer un novo templo. Ramón Somoza asume o reto porque estaba moi procupado e decía que precisaba unha igreza para 800 persoas. Cada vez máis xente veranea por esta zona e ademais os veciños foron crecendo ao longo destes anos, polo que se solucionou un problema importante e creouse unha obra de arte moi intereseante”. É nos anos 60 hai un xeito distinto de concebir o pastoral e liturxico e neses anos de cambio asúmese un reto que abre un camiño porque o vello das igrexas tradicionais deixaba de ter sentido coas novas normas. É pioneiro coa senda que anuncia o Concilio Vaticano II.

“Sanxenxo ten un patrimonio artístico moi importante. No arte contemporaneo ten esta igrexa e logo ten a de Nantes, de Alejandro de la Sota. É máis coñecida nos ámbitos académicos porque hai algunha publicación curta, pero nada que ver con esta igrexa de Sanxenxo, que con este libro tratamos de salvar do descoñecemento”.

Presentación

Onte na propia igrexa tiña lugar a presentación do libro, nun evento que contou coa presenza dos arcebispos Francisco José Prieto, Julián Barrio e Julio Parrilla. Interviron os autores José Manuel Abel Expósito, Isidiro Sabell, Xulio Gil e José Manuel García Iglesias. Tamén acudiron ao acto o alcalde de Sanxenxo, en representacon da corporación muncipal, e o conselleiro de Cultura, en nome da Xunta.

De momento saíron 300 exemplares deste libro, autofinancido e publicado por ediciones Tórculo, que pode adqurirse na libraría local Nós ou no propio templo. “Agardamos que mo pronto se encargue unha segunda edición porque está a ter moi boa acollida”, asegura.