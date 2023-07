El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, sostiene que la única alternativa viable para la avenida Reina Victoria pasa por su “reapertura completa al tráfico” frente a la decisión unilateral del gobierno municipal de cerrar el vial durante el pasado mandato.

El PP ha presentado una enmienda a la moción que el grupo municipal del PSdeG-PSOE llevará al Pleno de la próxima semana para transformar esta calle, pero sin aclarar cuestiones tan relevantes como el sentido de circulación de los vehículos.

“La idea del PSOE no se entiende. No sabemos aún si el tráfico sería de entrada o de salida”, argumentó el portavoz municipal de los populares en defensa de los intereses de los vecinos y comerciantes afectados por este cierre "ilógico y que no ha aportado un solo beneficio social, económico ni vial".

Desde el PP se ha defendido, hasta en cuatro ocasiones en el Pleno municipal, la reapertura inmediata de Reina Victoria, con los votos en contra del resto de la Corporación municipal: “El BNG ignora sistemáticamente la opinión de los ciudadanos sobre esta polémica y el PSOE se aprovecha de ella para dar bandazos dependiendo de si les conviene estar en el bando de los nacionalistas, como sucedió en el momento de secundar el cierre del vial al tráfico, o diferenciarse del Bloque, como han hecho en la campaña electoral para las municipales y, ahora, en el marco de la negociación de una posible coalición de gobierno”.

Frente a la "ambigüedad de los socialistas, los populares nos mantenemos firmes y nuestro compromiso con la reapertura sigue vigente”. La postura de Rafa Domínguez y del PP de Pontevedra pasa por “defender los intereses de una ciudad que necesita recuperar una de las arterias principales de acceso y salida del centro urbano”.