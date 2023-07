Después del plante de los vendedores del pasado sábado, que no se instalaron a orillas del río y la denuncia al Concello por no permitirles hacerlo en la Alameda, el colectivo de vendedores ambulantes ya tiene los permisos para dos nuevas movilizaciones, hoy y el sábado. En ambos casos marcharán desde Rafael Areses hasta el Concello, para exigir que su emplazamiento definitivo sea la Alameda y no se instalarán a orillas del río.

El gobierno local ha llevado a cabo varias reuniones con entidades de la ciudad, desde comerciantes a otros vendedores, con el fin de establecer una ubicación definitiva para la feria ambulantes, pero hasta el momento no se ha adoptado ninguna decisión al respecto. Los ambulantes centran sus demandas en la Alameda, al señalar que en ese punto han aumentado las ventas desde su traslado allí en abril pasado. Solo aceptarían, de modo temporal durante las fiestas, su montaje en Campolongo, en el entorno de la iglesia de San José.