“Me siento un torero de Pontevedra”

El pasado fin de semana salió a hombros en la plaza de Santander Tomás Rufo, que fue torero revelación el pasado año y que vuelve este agosto a Pontevedra. El día 6 compartirá cartel en la apertura de la mini feria con Sebastián Castella y Roca Rey, una jornada en la que lidiarán toros de la ganadería Alcurrucén.

–¿Cómo empezó en el mundo del toreo? ¿Pertenece a una familia taurina?

–No, para nada, la verdad es que no tengo ningún familiar que se dedique al mundo del toro. Lo mío es pura afición, desde muy pequeño. Con 14 años me inicié en la Escuela Taurina de Toledo y poquito a poco me he ido poniendo en manos de profesionales, hasta el día de hoy que estoy de la mano de los Lozano (propietarios de la plaza de Pontevedra) y, bueno, ha sido mi camino, que es todavía corto porque soy muy joven, pero muy intenso.

–¿Recuerda su primer capote?

–Pues la verdad es que no, aunque supongo que como todo el mundo sería un regalo de algún profesional, de algún torero ya retirado. La verdad es que no lo recuerdo, pero si recuerdo la edad y los primeros trastos, no a quien me los regaló, pero sí que eran de algún profesional.

–¿Qué ha aprendido de estos primeros años en el mundo del toro?

–Lo primero es que tienes una educación y unos valores que solamente se aprenden en el mundo del toro. Al final empiezas a tratar desde muy pequeño con gente mucho mayor que tu, con gente profesional, con gente que te inculca unas cosas que en ningún otro ámbito de la vida se inculcan. Y aparte de eso aprendes a vivir siendo torero, a sacrificarte, a vivir siempre con una ilusión y con unos sueños. Todo eso ha sido importante para a día de hoy haber conseguido todo lo que llevo.

–¿Hace ya el toreo que sueña?

–Por momentos, por momentos lo consigo pero es muy difícil, porque yo sueño con torear despacio y eso lógicamente no siempre se consigue. Pero hay cuatro, cinco, seis u ocho veces en una misma temporada en las que lo consigues y ahí uno encuentra la satisfacción de todo el entreno y todo el sacrificio que llevas de la preparación.

–¿Cómo está resultando la temporada?

–La verdad es que bien. Está siendo una temporada buena, muy intensa, en la que creo que estamos dando la cara en todos los compromisos y, bueno, sobre todo en las plazas de primera hemos cortado orejas. Estoy contento, feliz de la temporada que llevo.

–¿Qué se siente al salir por la puerta grande?

–Para mi es la recompensa, la recompensa a todo el entrenamiento, a todo el sacrificio, a todos los momentos no tan buenos que pasamos. La puerta grande es la mayor recompensa.

–¿Es un torero clásico al que le gusta el campo o más bien urbanita?

–No, no, (risas) yo soy un torero al que le encanta el campo, de hecho todos mis ratos libres los saco para el campo. Me encanta la caza, porque mis dos pasiones son los toros, desde luego por delante, y después enseguida la caza. Y ya con esas dos no tengo tiempo para más.

–Vuelve a la mini feria pontevedresa ¿Qué recuerda de esta afición?

–Es una afición buenísima, todas las peñas. Creo que tiene una afición desmedida y luego hay un gran grupo de aficionados que saben de toros, saben del toreo. Y para mi es un gusto ir ahí, me siento un torero de Pontevedra porque las veces que ido no solo a torear sino a pasar unos días siempre me encontrado un cariño y me han acogido como si fuese prácticamente de ahí. Para mi es un gusto volver.

–¿Le gusta aprovechar para visitar las ciudades en las que torea o no tiene tiempo?

–No me da tiempo, pero a Pontevedra he podido ir en varias ocasiones, primero de vacaciones, luego a la presentación de carteles y habré ido como cuatro o cinco veces sin que fuese a torear. Me ha dado tiempo a ver la ciudad, a comer, a todo… Y sobre todo a conocer a personas maravillosas de esa ciudad.

–¿Cómo ve en estos momentos el mundo del toro?

–Creo que desde hace tiempo no estamos en una situación que sea la mejor pero hoy por hoy me parece que estamos remontando. Veo muchísima gente joven en los toros y eso es buena señal, eso es que va a haber un relevo, que es importante para que esto no acabe.

–¿Alguna vez le da pena un toro?

–No y sí. Me ha dado pena algunas veces tener que matar un toro porque me ha encantado, ha tenido una calidad tremenda, o porque ha tenido unas virtudes que si yo fuese ganadero soñaría con ellas. Pero al final nosotros estamos preparados y mentalizados y sabemos la vida de un toro, para lo que es y el fin que tiene. Y al final la mayor rúbrica para una faena es la muerte del toro, matarlo bien y bonito y, sobre todo, con el menor sufrimiento del animal.

–Hablaba antes de los sueños ¿con qué sueña usted?

–Con ser figura del toreo, es mi sueño y ojalá algún día lo consiga. Creo que estamos haciendo muchas cosas y muy importantes para que algún día me vea recompensado con eso, con ser figura.

–Hace unos años los objetivos de los toreros eran el cortijo, el Mercedes y la ganadería ¿también es así entre los jóvenes matadores?

–Para mi sí, pero sin la ganadería (risas).

–¿Cómo se lleva con las redes sociales?

–Bien, no soy la verdad el mayor experto pero las tengo, me gusta estar informado del día a día. Al final todo se mueve por ahí, no voy a decir que soy el que mejor las maneje pero las tengo.

–¿Tiene muchas supersticiones?

–Muchas, muchas. La verdad es que al final me dejo guiar por sensaciones y por lo que me pide el cuerpo, tal vez un vestido o… Pasan millones de cosas y son al final barreras que vamos superando y nos agarramos a estas cosas para que nos sea más fácil.

–Porque pasa mucho miedo

–Un poquillo (risas).