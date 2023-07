Patrimonio, cultura e talento local foron protagonistas do aco do 25 de xullo celebrado no lugar de Vilariño en Poio. O festexo deu comezo coas verbas de Ángel Moldes, quen destacou a esperanza do goberno local de ofrecer “un lugar de encontro e un futuro mellor para todos”, indicou. De seguido, a Escola de Acordeóns de Campelo ofreceu acompañamento musical ao evento, baixo a batuta de Juan Mariño. Tamén interveu a concelleira de Cultura, Natalia Sabarís, quen salientou que Vilariño “simboliza a esencia galega do concello”, ao que Moldes engadiu que “é unha xoia oculta de Poio”. Logo destas intervencións, entregáronse bandeiras e máis un agasallo conmemorativo ás novas entidades do Rexistro de Asociacións, unha decena de colectivos relacionados na súa maioría coa cultura, e a uns 40 particulares. A sorpresa chegou da man do vocalista Yago Martínez, cunha ampla traxectoria musical ás súas costas, quen interpretou “A Miña Terra Galega”. O alcalde adiantou que a partir deste, o Día de Galicia cambiará de ubicación cada ano para poñer en valor os distintos lugares do concello. Para finalizar, interpretouse o Himno Galego e Yago Martínez deu voz a “Os Pinos” de Pondal, musicados por Juan Mariño.