O grupo do BNG de Marín fíxose eco das queixas dun grupo de persoas en relación coa falta de sombra onde se localizan os xogos de auga do paseo Alcalde Blanco. Nesta época consideran importante que as zonas habilitadas para o ocio dos nenos e as nenas inclúan onde refuxiarse do sol e a calor. Ante esta petición dos veciños, a concelleira Celia García afirmou que o ideal sería “empregar árbores e vexetación que fagan o entorno más amable e natural”. Tamén indicou que podería estudarse a posibilidade de instalar toldos para proporcionar sombra durante estes meses. Esta circunstancia, sinalan os nacionalistas, era un detalle que debería ter estado previsto no proxecto de instalación desta zona infantil por unha cuestión de saúde pública.