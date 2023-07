Los socialistas no fingían su alegría en la fiesta con la que recibieron los resultados del 23-J, mucho mejores de lo que vaticinaban la mayoría de las encuestas. La subdelegada del Gobierno y secretaria xeral de la agrupación socialista de Pontevedra, Maica Larriba, admitió que “estoy profundamente satisfecha con el resultado” ya que, como explicó, el PSOE no solo no sufrió el descalabro anunciado, “sino que mejoramos en votos con respeto a las elecciones de 2019”. “No se produjo ese desastre del Partido Socialista que auguraban tantas encuestas que ahora tendrán que explicar cómo se elaboraron”.