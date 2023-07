La ola favorable a la que se ha subido el PP en Pontevedra, que se dejó notar en las recientes elecciones municipales de mayo, cuando logró más de 16.000 votos, se ha consolidado de forma absoluta en la cita con las urnas de ayer. Los populares, con el 40% de las papeletas, recuperan una hegemonía a orillas del Lérez que no lograba desde 2016, y además alcanza el mayor número de votos y el mejor porcentaje de apoyos desde 2011, cuando se alcanzaron unos resultados históricos de 22.000 votos y más del 46%. En esta ocasión, la lista para el Congreso que encabeza Ana Pastor logró en Pontevedra las 19.801 papeletas (casi siete mil más que en 2019, y prácticamente el 40% de todos los válidos, doce puntos más.

Acudieron a las urnas más de 48.000 pontevedreses, con una participación del 75,2%, muy por encima de las anteriores elecciones generales, cuando no se llegó al 70%. La celebración en pleno verano, con las vacaciones de por medio, no fue obstáculo y ya a mediodía se superaba el 40%.

El espectacular crecimiento del PP después de dos elecciones generales en 2019 favorables al PSOE en Pontevedra, llega siete años después de su última victoria en la ciudad, en 2016, y se extiende como una gran mancha de aceite por toda la comarca, al convertirse en la fuerza más votada en todos los municipios. En algunos casos duplicando en apoyos al segundo partido (siempre el PSOE), como es en el caso de Sanxenxo, Barro, Moraña, Portas, Campo Lameiro o A Lama, donde los populares recibieron casi el 63% de todas las papeletas.

A la certificación de Ana Pastor como diputada en el Congreso se suma la elección de la concejala del PP Pepa Pardo como senadora, cargo que compatibilizará con su puesto en el Concello.

Si la victoria del PP en Pontevedra es incontestable, los resultados de los socialistas fueron recibidos en la sede del PSOE de la ciudad con gran satisfacción. Con 15.881 papeletas reunidas en las urnas, la lista al Congreso en la que figuraba la pontevedresa Marica Adrio superó en más de mil papeletas los resultados de noviembre de 2019 y se superó el 31,5% de entonces. Ayer los socialistas rozaron el 32% de apoyos. De este modo, el PSOE resiste con aparente fortaleza y sitúa a Adrio Taracido en el Congreso, en sustitución de Guillermo Meijón.

La tercera fuerza más votada en la ciudad es Sumar, de Yolanda Díaz, que recibió 6.336 papeletas, el 12,7% del total. Si se compara con los resultados de Podemos de noviembre de 2019, se trata prácticamente de los mismos datos que entonces, cuando fueron 6.136 apoyos, el 13,4%.

De este modo, el BNG no es capaz, una vez más, de alcanzar la tercera posición en la ciudad que gobierna desde hace 24 años y ayer calcó los resultados de 2109. Recibió 4.397 votos, el 8,84%, prácticamente lo mismo que en las anteriores elecciones generales, cuando logró 4.065 papeletas y el 8,87% del total. Además, la concejala nacionalista Carme da Silva, se queda fuera de nuevo del Congreso al no lograr el BNG los apoyos suficientes en la provincia. El alcalde, Miguel Fernández Lores explicaba tras el recuento electoral que el trabajo no bastó para llevar a Da Silva a Madrid, pero mantienen un diputado: “Subimos a nivel gallego. En la provincia de Pontevedra pasamos de 39.000 votos a 53.000, el 26%”. Los resultados son favorables, añadió, teniendo en cuenta que la mayoría de las fuerzas bajaron.

Por su parte, el “voto útil” al que apeló el PP durante toda la campaña ha provocado un notable descenso en Vox, que se queda con 2.526 votos, 1.200 menos que en 2019 y baja del 8% de los apoyos a poco más del 5%.

Pepa Pardo se convierte en la candidata al Senado con más apoyos en la ciudad

La concejala Pepa Pardo, número 2 del PP pontevedrés y mano derecha del presidente local, Rafa Domínguez, será senadora por la provincia y se convirtió ayer en la candidata a la Cámara Alta más votada tanto en su ciudad como en toda la provincia. Con el 85% de las papeletas escrutadas, Pardo Pumar había reunido ya a orillas del Lérez más de 16.400 votos, por delante de José Crespo y Nidia Arévalo, que también acceder al Senado por el PP, y de la socialista Carmela Silva, que sustituye la presidencia de la Diputación por un escaño en esa cámara.

Otros candidatos pontevedreses al Senado se quedaron muy lejos. Así, el responsable de Vox en la ciudad, José Manuel Torres Corredoira (que hace poco más de un mes encabezaba la lista de este partido a la Alcaldía de Pontevedra) recibía, con ese mismo porcentaje de escrutinio, algo menos de dos mil votos. Por su parte, el que fuera candidato de Pacma a la Alcaldía, Alberto de Salazar, optaba ahora al Senado y sumó menos de 500 papeletas.

Marica Adrio: “Estamos encantados de seguir trabajando por los pontevedreses”

Satisfacción en el Partido Socialista de Pontevedra con los resultados electorales. La candidata al Congreso Marica Adrio destacó que “estamos encantados” porque “a nivel provincial hemos mantenido los tres diputados”. Por eso quiso “dar las gracias a todos los votantes, a todos los que nos han apoyado y a toda Pontevedra y la provincia”.

Desde una lectura a nivel nacional, “estamos muy contentos porque podremos mantener el gobierno progresista. Yo tomo el testigo de mi compañero Guillermo Meijón y me comprometo a seguir trabajando, como él, por Pontevedra. Me tendréis aquí para todo lo que queráis, estaré a disposición de todos los pontevedreses”.

Visiblemente emocionada, la subdelegada del Gobierno y secretaria general del PSOE en Pontevedra, Maica Larriba, destacó que “mejoramos en votos con respecto a 2019, no se produjo ese desastre que auguraban tantas encuestas y que tendrán que explicar de dónde han salido esos datos”. Además, señaló a las “personas que han dedicado su vida y que son testimonio vivo de lo que ha costado construir este país que tenemos ahora de derechos y libertades”.