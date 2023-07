La UNED lidera una acción solidaria que unirá a Pontevedra con Dakar a través del envío de un contenedor repleto de equipamiento escolar para tres colegios de la región de Diourbel, en Senegal. Esta acción, que permitirá el envío de mesas, sillas, pizarras y ordenadores actualizados al país africano, surge de las sinergias solidarias creadas entre el centro universitario pontevedrés, la Asociación Senegalesa “Dahira Touba”, la ONG Fuertes Razones y la Naviera Eduardo Vieira, S.A.

El coordinador del Departamento de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED en Pontevedra, Rafael Cotelo Pazos, no pudo ocultar su satisfacción porque un proyecto que surgió de la casualidad colaborativa se convierta ahora en una actuación solidaria para favorecer el acceso a la educación en mejores condiciones a un gran número de niños y niñas de Senegal que venían recibiendo sus clases en aulas sin mobiliario y sentados en el suelo.

“Esta acción solidaria surgió un poco de casualidad. Acogimos en la UNED unas jornadas del asociacionismo promovidas desde el Concello de Pontevedra y allí entré en contacto con Ismael Mgom, presidente de la Asociación Senegalesa en Pontevedra “Dahira Touba”. Me comentó que acaban de recibir una donación de equipamiento escolar procedente del CEIP Vidal Portela, que estaba renovando su mobiliario, y se lamentaba de que no tenía sitio para albergar el material con lo que estaba condenado a acabar en el punto limpio. Le ofrecimos nuestras instalaciones para almacenarlo y en ese mismo momento empezamos a trabajar a una mayor escala para resolver un grave problema que estaban padeciendo tres escuelas de Senegal que no tenían material para acomodar a su alumnado”, comentó Rafael Cotelo.

“Recurrimos a Daniel Vigo Blanco, de la ONG Fuertes Razones, una persona con gran experiencia en estos temas y que colabora habitualmente con la UNED con cursos y acciones solidarias como la puesta en marcha de pozos de agua potable en África o actuaciones en América Latina. Se sumó de inmediato a la idea y contactó con la Naviera Eduardo Vieira, S.A. quien se brindó amablemente, a través de la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, a fletarnos un contenedor y ponerlo gratuitamente en Dakar y así, fruto de la casualidad, la buena voluntad de la gente y el sentimiento solidario de la UNED podremos hacer realidad un sueño de Ismael Mgom y de unos 250 alumnos y alumnas de tres colegios de Senegal”, explicó Rafael Cotelo.

“La UNED es mucho más que una Universidad a Distancia y tiene entre sus objetivos el desarrollo de iniciativas que pongan de manifiesto, en la práctica, que se puede y se deben hacer cosas para avanzar en la defensa del Derecho a la Educación, como derecho fundamental recogido en la Carta de las Naciones Unidas así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Si el año pasado nos volcamos en atender, dentro de nuestras posibilidades, a las víctimas de la Guerra de Ucrania, no queríamos cerrar este año el curso sin emprender una acción humanitaria y solidaria y la oportunidad de colaborar que nos ofreció Ismael Mgom nos pareció adecuada y muy oportuna así que la solidaridad de la UNED y de Pontevedra viajará en barco, dentro de un contenedor, rumbo a Dakar”, señaló Cotelo Pazos.