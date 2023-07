Francisco Oubiña Garrido, nacido na parroquia de San Martiño de Verducido o 3 de xaneiro de 1765, desde moi novo viviu en San Pedro Fiz de Forzáns, onde está considerado actualmente un heroe pola súa loita contras os franceses no ano 1809.

Pertencía a unha familia ben situada social e economicamente. O seu pai, Francisco Oubiña Albán, natural de Forzáns, era avogado da Real Audiencia e o seu poder económico permitíalle facer préstamos de cartos a veciños. Ademais de Francisco, tivo por fillos a Juan Miguel, que chegou a tenente coronel, e a Manuel Benito, que foi abade do mosteiro de Nájera. E un neto seu, Francisco Antonio Piñeiro Oubiña, nacido en 1795, chegou a capitán, graduado de teniente coronel, de la Segunda Compañía de Fusileros del Regimiento Infantería de Burgos, expedicionario en el Perú, en donde falleció, mandando su compañía en la desgraciada batalla del nueve de diciembre de mil ochocientos veinte y cuatro en Ayacucho. (A batalla de Ayacucho supuxo a capitulación do continxente militar e isto levou á independencia de Perú)

Na guerra de Independencia

Coñecida é a narración do bispo de Tui, Francisco Ávila y la Cueva, sobre a guerra de Independencia. Cóntanos que El General Ney destino una partida de su gente pª q subiese rio arriba con el fin de ver si pr otro punto podian poner en ejecuion sus depravados designios y al llegar al puente de Caldelas quiso la Magestad Divina q la mañana de aquel dia se presento toda cubierta de niebla, pr q alli no habia a la razón mas que de unos 150 a 200 paysanos: y estos luego q tubieron noticia de que se aprocsimaban los enemigos los puso en orden D. Francisco Ouviña, vecino de la parroquia de Sn. Felix de Forzanes, comandante de un trozo de paysanage y les hicieron frente empezando a romper el fuego; y como los franceses no veian con la niebla si eran mucha o poca gente la que em aquel punto estaba no se atrevieron a romper adelante por entonces, y dieron tiempo a que se reforzase el puesto como se reforzo con muchos paysanos q envio alli D. Pablo Morillo: y cuando clareo el dia como viesen los enemigos en el sitio tanta gente reunida conocieron la imposibilidad de poner en practica las determinaciones de su general y se restituyeron al puente de Sn. Payo.

Pero o propio Francisco Oubiña nos dá algúns datos máis sobre a súa actuación contra os franceses: Francisco Oubiña […] En la guerra de Independencia ha sido de los más decididos contra el usurpador Napoleón y sus tropas, y como tal comandante de los paisanos de la jurisdicción de Soto-mayor, a quienes acaudilló y proveyó de raciones en número de mas de tres mil sin exigirlas de los del pueblo, habiendose presentado con ellos en la invasión de mil ochocientos nueve en los puntos que creía necesarios y se le designaban, para prestar el mejor servicio, apostándose en las alturas de la villa de Redondela, y en el punto del puente Sampayo, y resistiendo el paso de los enemigos hasta que cargando una superior fuerza hacia el último punto, y el de puente Caldelas, se reunió á la tropa para resistir con más vigor el paso de dichos puentes, sin que por todos estos servicios haya reportado interés alguno.

Desde el día dos de mayo de dicho año hasta el doce del mismo proveyó de raciones a treinta soldados dispersos, y despues de haberlos equipado de armas, los entregó al general Morillo; desde el veinte de febrero hasta el treinta de abril proveyó asimismo de raciones a catorce soldados, y al tiempo de entregarlos al ejército les entregó dos camisas y dos pares de zapatos.

E segue dicindo outras cantidades importantes de carne, viño, millo e mesmo uns cabalos, que entregou para servizo do exército.

Outros méritos e deméritos

Francisco Oubiña, con 28 anos, foi nomeado pola duquesa de Soutomaior alcalde maior da xurisdición de Soutomaior, exercendo desde 1793 ata 1798. Agora ben, desde cando tomou o cargo, os veciños dicían que cobraba os dereitos por compra-venda con notorio exceso, aínda que a denuncia non prosperou, ao parecer, grazas á intervención dun escribán amigo. Quizais por iso, en 1798 queimáronlle unha casa e destruíron o muro que a circundaba nun lugar chamado a Sardiña, preto dos lindes coas parroquias de Fornelos e Anceu.

No ano 1800 foi acusado de quedarse cos cartos que se recollían nas dúas feiras anuais de Forzáns e que debían reverter nos veciños. Tamén o acusaron de que o 4 de febreiro de 1808 a Intendencia lle entregou uns 32.000 reais, para repartir entre os veciños, e que quedou con eles. Así que en 1810 metérono na cadea e embargárono, pero como o subdelegado de Tui don Ignacio de Soto marchara cos franceses, parece que non se podía probar nada, pois non constaba esa entrega da Intendencia.

Por outra banda, Francisco Oubiña era un home que gozaba dunha boa situación económica. Vemos que ao longo dos anos merca e afora terras, así como presta cartos ao 3 por cento, iso si, asegurando o seu cobro mediante hipotecas. .

Pero a súa intervención durante a guerra de Independencia e a súa posición política a favor do absolutismo vai ter certos inconvenientes e tamén a súa recompensa. Cando ten lugar en España o Trienio liberal, unha paréntese constitucional no reinado de Fernando VII, Francisco Oubiña declara abierta y francamente su adhesión al Altar y al Trono, tanto que por ello ha sido arrestado y perseguido de todos modos por los anarquistas, y conducido por estos al castillo de Laje en la ciudad de Vigo, en cuya prisión permaneció por espacio de trece meses formándole una causa criminal por el auxilio de municiones y otros que daba a Pereira, y por la junta de Caritel, para la reunión de gentes, y habiendo destacado los revolucionarios varias partidas de tropas, saquearon completamente su casa, la destruyeron, y le arrasaron varias fincas.

Logo, tralo restablecemento do goberno de Fernando VII, Oubiña foi compensado sendo electo alcalde ordinario de la jurisdicción de Soto-mayor por el Comandante general del reyno de Galicia, y despues por el comisionado regio don Francisco Ayala, lo que confirmó posteriormente el Real Acuerdo de aquel distrito, desempeñando este encargo con general aceptación.

O 13 de novembro de 1823 o subinspector de Realistas nomeouno comandante da xurisdición de Soutomaior. E logo aconsellado polo excelentísimo Nazario Eguia expuxo e exhibiu documentación pertinente para ser compensado polos seus servizos a favor da patria, que foron aceptados en Madrid a 18 de marzo de 1827. Pouco despois morreu na súa casa de Forzáns.