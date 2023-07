Los feriantes denuncian al Concello por no permitirles trabajar en la Alameda

“No vamos a volver a Rafael Areses mientras no busquen una solución”, aseguró Marga González, la presidenta de la Asociación Galega de Ambulantes Autónomos. La mañana de ayer, que de otra forma habría sido de mercadillo, una patrulla de la Policía Local impidió a los ambulantes desempeñar su trabajo en la Alameda. Ante esta situación, acudieron al Juzgado número 1 de Pontevedra, que estaba ayer de guardia, para formalizar una denuncia contra el ayuntamiento por impedirles desarrollar la feria.

La asociación alega que no fueron avisados a tiempo, sino que los propios agentes les dieron explicaciones in situ a las 9.00 horas de la mañana del “feirón”. Tras este suceso, varias decenas de feriantes se reunieron en la concentración, ya prevista, de la Alameda. Lo hicieron para protestar por el “exilio” que supone instalar la feria de los sábados a Rafael Areses, donde hace más de tres décadas que no se celebra y transmitiendo mediante dos pancartas sus mensajes de protesta: “Alcalde, dimite, el pueblo no te admite” y “Lores, escucha, los ambulantes estamos en lucha. Ubicación definitiva: Alameda”.

Durante la concentración leyeron también un manifiesto con las reivindicaciones de la asociación, pidiendo diálogo al ayuntamiento frente a “la cerrazón de la concejala” ante propuestas como la de trasladarse a Campolongo provisionalmente. Las familias, aseguraron, tenían todas sus esperanzas puestas en el regreso de la feria a la Alameda, y acusan al BNG de posicionarse en contra de su medio de vida. El emplazamiento estaba siendo más que respaldado por distintos colectivos, como la Asociación de amas de casa, pero señalan que el ayuntamiento “pregunta a quien le interesa”.

Mientras no den soluciones, continuarán volviendo a la Alameda los sábados para protestar. Según Marga González, ninguna causa razonable impide que sigan trabajando en el emplazamiento, y el ayuntamiento de Pontevedra está actuando “por un capricho político”. Por este motivo, reclama un tratamiento digno de los feriantes, que asegura que son vistos como “ciudadanos de segunda y comerciantes de quinta categoría”, señaló durante la protesta. Denuncia el trato desigual que llevan sufriendo los ambulantes desde siempre: “A los que pagamos impuestos en Pontevedra nunca nos han dado ningún tipo de ayuda desde el Concello, mientras que a otros comerciantes sí”, señala González.

Desde la Asociación Galega de Ambulantes Autónomos califican de incomprensible y arbitraria la decisión del ente municipal, ya que las celebraciones que allí tendrían lugar a lo largo de la época estival no llegarían a colisionar con la feria más que durante las Fiestas de la Peregrina y la Feira Franca.

"La gente nos quiere en la Alameda, ya nos lo dijeron varias asociaciones" Marga González - Presidenta de la Asociación Galega de Ambulantes Autónomos

“Nos están quitando todo el verano de ganancia, hasta octubre”, explica la presidenta. Entienden que el sábado coincidente con la Peregrina la feria pueda causar molestias, pero no los dos siguientes que quedan antes del siguiente fin de semana de la Feira Franca. Además, este año se celebran en la ciudad del Lérez las finales del Mundial de Triatlón, fecha hasta la cual les continuará vedado el espacio de la Alameda.

A la espera de la ubicación definitiva

El ayuntamiento continúa buscando dónde realojar el mercadillo de los sábados de forma definitiva, pues el lugar tiene que reunir una serie de requisitos muy concretos. Según la concejala Anabel Gulías, ya están haciendo una búsqueda exhaustiva que se adapte a las necesidades de la feria, aunque no es una tarea sencilla. Por ejemplo, aqueja González, “nos ofrecieron la calle Serra y aledaños y ahí no caben las furgonetas. Pontevedra está cerrada al tráfico y las calles son tan estrechas que tendríamos que aparcar en el recinto ferial”.

“Nosotros queremos estar todos juntos en el mismo lugar, ese es el sentido de los mercadillos. En la Feira Franca va por calles y plazas, pero no en una feria como esta”. Esta alternativa los obligaría a estacionar todo su almacén lejos, asumiendo el riesgo de dejar la mercancía sin vigilancia. “La gente nos quiere en la Alameda, ya nos lo dijeron varias asociaciones yel ayuntamiento tiene que escuchar lo que quiere la mayoría”. La única alternativa temporal que consideran viable es Campolongo.