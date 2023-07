El PSOE de Marín hizo balance de las Festas do Carme a las que califica de “realmente malas”.

“Desde el momento que se hizo público el programa de las fiestas pensamos que serían muy malas. Una vez celebradas, podemos afirmar que efectivamente fueron unas malas fiestas del Carmen. En nuestra opinión fueron mal planificadas, repetitivas, poco originales y nada atractivas. Unas fiestas hechas se ganas y como un mero trámite. La escasez de público con respecto a otros años confirma este diagnóstico”, expone el portavoz local del PSOE de Marín, Manuel Pazos.

“Cuando se hizo público el programa y lo analizamos y ya nos dimos cuenta de que eran unas fiestas más propia de una comisión de fiestas parroquial que de un ayuntamiento como Marín. Nos parecían unas fiestas rutinarias, predecibles y repetitivas, donde casi lo único que había era orquestas en la plaza de España. Curiosamente muchas orquestas pero muy poca verbena, porque ninguna de ellas permitió el baile de nuestros mayores”, añade.

Además, “el que podía ser el acto con más público que era el concierto de Abraham Mateo, y aún sabiendo que iba a llover con varios días de antelación, no se quiso contratar una carpa para cubrir el escenario y que se pudiera celebrar igualmente. El resultado fue cientos de chavales esperando bajo la lluvia, que el Concello de Marín pagó más de 40.000 euros y al final no hubo concierto. Y todo por no querer instalar una carpa”.

Los socialistas también destacan que este año el número de asistentes fue muy inferior comparado con otros. “Solo con dar una vuelta ya se observaban mesas libres en las terrazas, algo impensable otros años. Y la gente de forma mayoritaria también compartía esa mala valoración sobre las fiestas, tan solo con ver las redes sociales ya se notaba el sentir general”, añaden.

Por último, apuntan el gran número de menores bebiendo alcohol en el paseo Alcalde Blanco “ante el total pasotismo del gobierno local, que tan solo actuó tímidamente una vez se denunció esta situación por parte del partido socialista en el pleno”, apunta el PSOE.