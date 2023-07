Na mañá de onte, Marga Caldas e Marta Gómez visitaron a zona de Portosanto pola que discorrería o tramo da senda peonil que conecta Poio con Pontevedra. O BNG ten reivindicado en numerosas ocasións esta proposta, presentando emendas aos orzamentos xerais do estado e como facendo as xestións necesarias mentres estivo no goberno municipal de Poio. “Estamos fartas duns Orzamentos Xerais que discriminan a Galiza e a Poio”, sinalou a voceira.