Os xardíns de Ferreirós acolleron o mércores os actos do Día da Matria, na defensa da soberanía e da identidade galegas. Luís Bará reivindicou a memoria histórica nun acto que por moito tempo estivo prohibido. “Esixiremos o desenvolvemento dunha política pública da celebración dun día coma este”, destacou o nacionalista. No acto participaron persoeiros do BNG, Írea Ferreiro, veciña de San Xoán, e máis militantes de Galiza Nova, Marga Caldas e Luís Bará.