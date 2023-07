La hostelería, sin consenso: choques por la ampliación de horarios en terrazas

El Concello de Pontevedra aprobó la ampliación del horario nocturno de los veladores a partir del 9 de julio con motivo del tirón del verano y con especial atención a las fiestas de la Peregrina,que suponen un revulsivo inigualable para los hosteleros de la Boa Vila. Los nuevos horarios se extenderán hasta el 4 de septiembre, que serán efectivos a su vez entre el 22 y 25 septiembre, coincidiendo con la Final de las Series Mundiales de Triatlón, que se celebrarán en la ciudad del Lérez en esta edición.

Los horarios de las terrazas situadas en vía pública se están extendiendo ya, por tanto, hasta las 2.00 horas de la madrugada de lunes a viernes; sábados, domingos y festivos lo hacen hasta las 2.30 horas; y durante las Fiestas de la Peregrina (del 13 a 21 de agosto) hasta las 2.30 horas. Durante el invierno, en cambio, a las 1.30 horas las terrazas deben estar recogidas.

Esta iniciativa del ayuntamiento pontevedrés quiere impulsar un año más la hostelería, que durante varias temporadas estivales decayó por causa de las restricciones dictadas por el gobierno autonómico y por el central. La idea es que saquen todo el beneficio posible en la época veraniega, cuando más turismo y animación concentra la ciudad por sus calles.

La zona vieja de Pontevedra concentra la mayor parte de los locales que se acogerán a esta extensión temporal de veladores. Muchos negocios ya han realizado hace tiempo su solicitud de ampliación de horarios de terraza, como Rocío García, de La Verbena, aunque continúan a la espera de la resolución por parte del ayuntamiento pontevedrés. También es el caso de Virginia del Pino, del restaurante vegetariano La Hormiga, que en verano se encuentra con que hace mucho calor por las tardes y por eso la gente prefiere ir a tomar algo hacia última hora. A pesar de que ella abre a las cinco, pasan horas hasta encontrar la mayor afluencia de clientes: es más potente a partir de las siete u ocho, cuando el sol no calienta tanto y hay una luz especial junto a Santa María, donde está su terraza. Se concentra a esas horas el mayor número de clientes y después prolongan el tiempo de veladores, pasando de 01.30 a 02.30 horas. “A nosotros nos viene bien esta ampliación porque notamos diferencia de facturación”, indica la hostelera.

Sin embargo, hay quien no ve con buenos ojos esta iniciativa municipal. Por una parte, están los hosteleros de cafés, bares y restaurantes que señalan que la medida no les compensa: “No puedo pagar más personal para la diferencia que gano en ese tiempo”, explica Juan Salgueiro, del restaurante Cámara. Este local de la Praza do Teucro comparte espacio con distintos sitios de hostelería u ocio nocturno que ofrecen otros servicios distintos al suyo. “Nosotros servimos muchas comidas y por la noche nos podemos extender para servir alguna copa”, indica el propietario. En definitiva, la medida afecta para bien a otro tipo de negocios, pero no al suyo.

Tampoco se han querido acoger al nuevo horario de verano en cafés como Tres nortes, en la céntrica Praza de San Xosé. El motivo es el mismo: siendo su horario habitual de 7.00 de la mañana a 23.00 , como mucho algo más, indican que por su tipo de clientes no les compensa pagar horas extra ni contratar más personal para la diferencia que podrían llegar a notar en el facturación.

Qué opina el ocio nocturno

Desde la plataforma que vela por los derechos de los trabajadores del ocio nocturno, Pontevedra de Noite, hablan de desigualdades. Indican que los pubs de Pontevedra no están conformes con la ampliación horaria que les afectará de manera indirecta todo el verano. Los 17 hosteleros que conforman este grupo explican que cuando entró en vigor la nueva medida surgieron problemáticas varias. “La gente está más tiempo en las terrazas y no va a los locales de ocio nocturno”, explica Antonio Fernández, dueño del pub Moncloa.

Se quejan de que todo aquel tiempo que sumen las terrazas de los bares entrará en colisión con el horario del ocio nocturno, lo que se traduce en pérdidas económicas y quejas de ruidos que recaen en ellos cuando no son los responsables. “Hay sitios que están poniendo música y haciendo cosas por las que otros tenemos que pagar bastante”, se queja Fernández. Dice que desde la plataforma se pondrán “más duros” a la hora de exigir mayor control sobre locales que extralimitan sus licencias: “En las terrazas hay muchos incumplimientos y hay plazas del centro que acaban siendo concentraciones de gente bebiendo fuera”, matiza.