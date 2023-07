La directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, participó ayer en la reunión de la Oficina Técnica de la Seca, donde recordó a los concellos del área de Pontevedra que la ley de aguas básica estatal recoge que cuando una captación abastece a más de un municipio es obligatorio constituir un ente supramunicipal.

La Xunta de Galicia convocó a los ayuntamientos de Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Bueu, Vilaboa y Ponte Caldelas a una reunión en la que abordar la creación de este ente el próximo viernes 28 de julio, un ente que según Gutiérrez puede ser “un consorcio, una mancomunidad o una empresa que tenga la concesión para prestar servicio a más de un ayuntamiento”. Eso sí, en el sistema de gobernanza tienen que participar todos ellos.

El gobierno gallego ya había advertido a estos municipios de la necesidad de que constituyeran una entidad supramunicipal para la gestión del sistema de abastecimiento, que capta de los ríos Lérez y Rons y que abastece a toda la ría de Pontevedra, para cumplir la Ley de Aguas. “La ley de Aguas estatal dice que cuando un sistema, una captación, abastece a más de un municipio, es obligatorio constituir un ente supramunicipal”, expresó Gutiérrez, que añadió que muchos concellos, en este sentido, están en una situación de “alegalidad”.

Además, indicó que los organismos de cuenca no pueden informar de los planes si los concellos no tienen un título jurídico, por lo que sería necesario de nuevo este ente, y subrayó que son estos concellos los que tienen que crear el ente y no Augas de Galicia.

Preguntada por las dudas generadas por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, sobre la constitución de este ente supramunicipal, afirmó que desconoce si el alcalde acudirá o no a la reunión y que no se le ha solicitado ninguna información al respecto.