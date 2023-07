El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, confirmó que el Concello participará en la reunión que ha convocado la Xunta de Galicia para abordar la creación de una entidad supramunicipal para la gestión del sistema de abastecimiento de agua a los municipios del entorno, pero advirtió que no va a correr con los gastos de otros concellos, como el de Sanxenxo, que paga menos que los demás.

“Sanxenxo está pagando un precio que no es el acordado y hay una teórica deuda que lleva años. Con los otros concellos, Poio, Marín, Bueu y Ponte Caldelas, llegamos a acuerdos puntuales y se está haciendo el servicio correctamente; en Sanxenxo también, pero no nos paga lo comprometido”, apuntó Lores, que comentó que “cada cierto tiempo, porque hay necesidades o compromisos puntuales, especialmente en el verano, de ciertos concellos que necesitan un plus de todas esas cosas, aparecen estos conflictos”.

El regidor municipal aseguró que “estamos abiertos a todas las posibilidades, pero queremos conocer antecedentes de todo esto, que nos informen de cuáles son los modelos que hay en distintas mancomunidades a nivel de Estado. Estamos esperando aún a que nos digan en dónde hay un consorcio de estas características y cuál es la definición de este proyecto, porque nosotros no conocemos casos en este sentido, entonces estamos esperando a que nos pasen información y nos sentaremos y hablaremos”.