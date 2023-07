Los ambulantes se manifestarán este sábado contra su regreso a Rafael Areses

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, se refirió ayer a esta cuestión y se mostró sorprendido, ya que, recordó, “siempre se dijo, y la anterior concelleira de Mercados lo dijo, que el traslado a la Alameda era provisional”. En este sentido, el regidor municipal se aferra a la actual ordenanza de venta ambulante, que recoge que la ubicación de la feria es la calle Rafael Areses. “Cuando se trasladó provisionalmente a la Alameda se dijo que en el verano no iba a estar ahí. Van a donde pone la ordenanza, que es Rafael Areses”, recalcó.

Aunque se mostró contundente en este aspecto, Lores también explicó que el Concello está tratando de buscar una solución que contente a todo el mundo, de ahí que se estén llevando a cabo reuniones con diferentes agentes sociales implicados directa o indirectamente con el mercadillo ambulante. “No hay nada nuevo, hay una apertura de debate, de escuchar, de conocer los posicionamientos de todo el mundo, de consultas, y a partir de ahí tomaremos una decisión teniendo en cuenta estas opiniones”, apuntó.

Por su parte, la portavoz de los feriantes lamentó que “el BNG no se baja de lo que ellos consideran una decisión política, pero para nosotros es un capricho más, igual que el de cerrar Reina Victoria. Queda claro que somos vendedores de segunda categoría para el Concello”.

De ahí que hayan decidido convocar una manifestación que saldrá desde Rafael Areses y llegará a la Alameda, donde se realizará una concentración. Están pendientes del permiso de la Subdelegación de Gobierno, pero teniendo en cuenta que el sábado es jornada de reflexión podrían no recibirlo. Numerosas asociaciones y vecinos de la ciudad y los alrededores están mostrando su apoyo a los vendedores ambulantes: “Sólo el último sábado recogimos más de 2.000 firmas en unas 3 horas. La gente se está volcando”, comenta Margarita González.

La representante de los feriantes señala que “el Concello no nos da solución. Nos dice que hay que esperar, que está haciendo sondeos, que va a medir la calle Serra para ver si podemos ir allí... Nosotros no queremos ir a la calle Serra. Queremos la Alameda como ubicación fija y Campolongo como alternativa cuando la Alameda esté ocupada”.

En este sentido, el alcalde comentó que “la última información que tengo es que los vendedores no quieren ir a Campolongo. En todo caso, no estamos barajando esa posibilidad”. También apuntó que “llevamos varios años con esta cuestión y queremos, dentro del diseño y del modelo urbano de la ciudad, ubicar el mercadillo para que le vaya bien a los vendedores ambulantes, a todo su entorno y para que la ciudad funcione lo mejor posible”.

Con respecto a lo que recoge la actual ordenanza de venta ambulante de Pontevedra, Margarita González apuntó que “la iba a actualizar la anterior concelleira, pero le pedimos que pusiera un período de prueba en la Alameda para ver cómo nos adaptábamos y cómo funcionaba allí la feria”. Asegura que no les preocupa esta circunstancia porque “la nueva ordenanza todavía no está aprobada definitivamente y ese punto, el de la ubicación, se puede cambiar en Xunta de Goberno”.

El alcalde de Pontevedra se refirió a las reuniones que la concelleira Anabel Gulías está manteniendo con diferentes agentes sociales sobre el mercadillo ambulante. “Queremos escuchar y conocer la opinión de todos los sectores, porque no es solo el mercadillo; es importante su opinión, pero hay sectores que están afectados por la ubicación del mercadillo, sea en plan positivo o negativo”, señaló Miguel Anxo Fernández Lores, que afirmó que “queremos buscar y consensuar una ubicación que sea definitiva de cara al futuro.

Escuchando a todo el mundo tomaremos la decisión más pertinente, la más beneficiosa para toda la ciudad”. Pero añadió que “lo que no es discutible es que en las fiestas de la Peregrina, en la Feira Franca y en las Series Mundiales de Triatlón la feria no puede estar en la Alameda, y no es un invento nuestro, ya lo dijo la anterior concelleira, es lo que estaba totalmente previsto”.