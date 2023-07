“¡Xunta, obras xa! ¿Para cando?”, la queja de los padres del IES Valle Inclán

La protesta silenciosa convocada por el ANPA del IES Valle Inclán ayer al mediodía congregó en la Alameda a decenas de familias preocupadas por los estorbos que ocasionarán el próximo curso los trabajos de reforma del centro. Durante varios minutos, estuvieron delante de la puerta del centro posando en silencio mientras sujetaban la pancarta “Xunta, obras xa! Para cando?”. Quieren llamar la atención sobre el hecho de que la inacción del gobierno autonómico afectará al desarrollo del calendario escolar a partir de septiembre.

Rubén Saavedra, presidente del ANPA, señala que no son solo las familias, sino toda la comunidad educativa quienes apoyan la protesta. Urgen a la Consellería de Educación a avanzar de manera inmediata y a informar de los plazos estimados para cada fase. Por ahora, la Xunta habla del día 26 como fecha para iniciar la obra. El director del centro, Daniel Mejuto, también estuvo ayer para mostrar su respaldo, si bien el personal docente no: “Al no estar aquí, es normal que no puedan tener un claustro o firmar un texto al respecto”, explicaba el presidente de la Asociación de Nais e Pais, que igualmente indicó que se sienten respaldados por todo el personal del centro.

La reforma integral del Valle Inclán sigue a la espera de iniciar la primera fase, cuando precisamente es en la temporada estival cuando se debería avanzar la obra. “Quedan 25 días laborables hasta el 11 de septiembre y nosotros queríamos intentar que no hubiese que compaginar la docencia con las obras”, se quejaba Saavedra.

Una comitiva de Educación visitó esta semana el instituto, sin previo aviso a las familias, para ofrecer a la directiva del centro explicaciones sobre los permisos para acometer la reforma, cuyos atrasos impedían iniciar la obra. Rubén Saavedra dejó claro que “vine a recoger una documentación” y que fue por eso, y no por otra cosa, que se encontró con el personal de la Consellería y pudo trasladarle su versión de los hechos.

Instalación de aulas móviles

Una de sus principales preocupaciones son las aulas móviles que teóricamente se instalarían para reducir el impacto de las obras en las clases de bachiller: “El director territorial de Educación ya nos adelantó que van a ser diez aulas, y dos más están pendientes”, explicó Saavedra durante la protesta.

Estas aulas temporales se instalarían en el paseo de Montero Ríos, bajo el cual se encuentra el aparcamiento subterráneo. En este punto surge otro problema, pues los técnicos municipales han indicado que habrá que hacer pruebas de carga para comprobar que la estructura aguante el peso de esas construcciones.