El Concello se abre a buscar otra ubicación por el plante de los ambulantes: no irán a Rafael Areses

La reubicación del mercadillo ambulante sigue siendo un quebradero de cabeza para el gobierno municipal. La concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, comenzó ayer una ronda de reuniones con diferentes agentes sociales implicados directa o indirectamente en esta cuestión para recoger opiniones y llegar a un punto de acuerdo, incluidos los propios afectados, los vendedores ambulantes. En una reunión celebrada en la tarde de ayer, este colectivo dejó claro que no quiere abandonar de ninguna forma el centro de la ciudad y se niega a volver a la localización anterior, en la calle Rafael Areses. Así, este mismo sábado 22 de julio, si no se llega a un acuerdo con el Concello sobre la ubicación del mercadillo en Pontevedra, no se celebrará.

A la vista de esa amenaza de plante, el Concello se abrió ayer a buscar otra ubicación para la feria, sin concretar ningún escenario en concreto. En todo caso, esa localización no llegaría a tiempo para el próximo sábado, además de que Rafael Areses es el único lugar incluido en la ordenanza de venta ambulante. El plante a este lugar fue anunciado ayer por la representante de los ambulantes, Margarita González, que asegura que están dispuestos a perder un día de trabajo en la Boa Vila con tal de defender lo que consideran justo. “Si no hay acuerdo, el sábado no montamos en Rafael Areses. Existe la alternativa de Campolongo para los tres sábados al año que puede estar ocupada la Alameda, o sea por las fiestas de la Peregrina, la Feira Franca y poco más”, afirma González, que añade que “este sábado no podemos instalarnos en la Alameda porque hay un espectáculo de títeres, pero empieza a las 19.00 horas, así que no nos molestaríamos. Que nos vayamos de ahí es un simple capricho del gobierno local”. En este sentido, además, añadió que otro de los motivos que alegó el Concello para el traslado del mercadillo, las Series Mundiales de Triatlón, “no afectan a la Alameda; afectan mucho más a Rafael Areses, porque hay pruebas que pasan por allí”. Campolongo o el Mercado Los vendedores ambulantes tienen clara su postura, pero el gobierno local está llevando a cabo reuniones con diferentes agentes sociales para valorar las posibles alternativas de ubicación. Anabel Gulías se reunió ayer con representantes del Centro Comercial Urbano Zona Monumental y estaba previsto que lo hiciera también con representantes de la Asociación de Empresarios de la Mediana y Pequeña Empresa de la Provincia de Pontevedra (Aempe), pero finalmente se suspendió este encuentro. El presidente de CCU Zona Monumental, Miguel Lago, señaló que su propuesta es la misma: llevar el mercadillo al entorno del Mercado de Abastos. “Hay una clientela muy homogénea entre la del Mercado y la del mercadillo y se podrían crear sinergias muy interesantes”, explicó, añadiendo que la reunión con el Concello es “solo una primera toma de contacto” para valorar las opiniones de todos al respecto, por lo que todavía no se han producido avances. En todo caso, para que esta opción de localizar el mercadillo en la calle Serra y las aledañas prospere, primero habría que hacer un estudio del terreno para ver cómo estructurar la feria. Por su parte, el presidente de Aempe, José María Corujo, transmitirá al Concello cuando tenga ocasión que la asociación que representa considera fundamental que el mercadillo ambulante esté en el centro de la ciudad. “Salvo las fiestas y algún acto puntual, la Alameda no tiene más ocupación que ser una zona de paseo, por eso nos parece la ubicación más correcta”, expresó, ya que considera que “es una forma de atraer a gente a la ciudad”. Corujo destaca que contar con la feria ambulante en el centro “es una forma de dinamizar el comercio y la hostelería”. “Tenemos ejemplos en grandes ciudades, en Portugal, Londres, Varsovia, de que funciona muy bien; quizá allí esté mejor estructurada, estaría bien que se mejorara esta cuestión, que tuviera una forma fija más homogénea y un lugar fijo”, añadió. En este sentido, el presidente de Aempe afirmó categóricamente que “la feria no resta clientela al comercio local, todo lo contrario. Nos comentaba una asociada que antiguamente se hacía en la plaza de A Ferrería y que ese día ellos no se iban a comer, era el mejor día de ventas de la semana”. En todo caso, Corujo considera que esto es “una batalla política” e insiste en que la mejor ubicación es la Alameda. Sobre la alternativa de Campolongo, considera que “quizá no sea tan buena ubicación”, pero al menos se mantendría en el centro de la Boa Vila. “Queremos lo mejor para la ciudad, para el comercio y para todo el mundo. Que haya algo que atraiga gente a Pontevedra”, recalcó. Tras la reunión de ayer con los ambulantes, la concejala Anabel Gulías declaró que “el Concello siempre escuchará y buscará las soluciones que más le beneficie a la ciudad. Queremos escuchar a todo el mundo y estudiar todas las posibilidades para tomar una decisión en el futuro”.