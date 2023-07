“El ambiente cultural que hay en esta ciudad es auténticamente brutal”

Los aficionados a la música tienen un nuevo espacio de encuentro en la Tapería Barullo, en donde Diego Dopazo encabeza desde hace semanas un programa de podcast con grupos en directo. El autor de la web NoSoloRuido reconoce su sorpresa por la “gran cultura musical que hay en Pontevedra”.

–¿Cómo surgió NoSoloRuido?

–Surgió hace ya casi 15 años, cuando yo vivía fuera de Galicia, en Cantabria. Soy una persona a la que le gusta mucho la música y como no fui dotado con capacidades para poder tocar ningún instrumento me empecé a interesar por escribir sobre música. Poquito a poco, con un pequeño blog, iba escribiendo sobre música, críticas de discos, noticias musicales… Después empecé a acudir a conciertos, a hacer crónicas de actuaciones, y así poco a poco he ido trabajando estos 15 más.

–Ahora ha dado un paso más en su proyecto

–Sí, hemos dado un paso más porque nos hemos metido al mundo de los podcast y de las entrevistas en nuestro canal de YouTube. Actualmente tenemos dos programas de entrevistas, uno con grupos de ámbito nacional y otros con grupos de ámbito estrictamente local, de la zona de Pontevedra y de las Rías Baixas. Lo grabamos aquí en Pontevedra y lo vamos emitiendo quincenalmente, presentando músicos nacidos o residentes en esta ciudad.

–¿Dónde graban?

–En la taberna Barullo, porque es un proyecto que surgió a raíz de que yo tenía entrevistas de ámbito nacional, con grupos españoles. El dueño del Barullo, Xaime Amoedo Antas, y su pareja, María Cons Rey, también son músicos amateur, y un día hablando de que en Pontevedra hay mucha cultura musical, y cada día más, llegamos a la conclusión de que sería una buena idea hacer un programa en el que presentamos al mundo artistas locales. Primero empezamos con Pontevedra, y ahora se está expandiendo a todas las Rías Baixas. Lo que hicimos fue empezar a hablar con una serie de artistas para grabar una serie de entrevistas y las hacemos aquí en el propio Barullo, en la calle Princesa.

–¿Cuántas han grabado?

–Este año hemos grabado unas seis o siete a puerta cerrada; pero la idea es que el próximo año empezaremos a grabarlas con público. Este año aún tenemos pendientes un par de ellas que grabar pero las seguiremos haciendo a puerta cerrada, para estar todos más tranquilos, porque es un proyecto en el que nos estamos iniciando y estamos haciendo algunas pruebas. Pero el próximo año ya las haremos con todo el público que quiera acudir a ver cómo se hacen las entrevistas y conocer a músicos y el talento inmenso que hay en Pontevedra.

–¿El proyecto se limita a los músicos?

–No, hay también escritores, poetisas como Debajo de la Palmera, que ha pasado, programadores y productores musicales y demás profesionales.

–¿Le sorprendió la potencia cultural de Pontevedra?

–Nunca pensé que hubiese tanto talento en esta ciudad. Resido desde hace pocos años aquí, unos 5 años, y el ambiente cultural que hay en esta ciudad tanto a nivel musical, como literario, de pintura, de todo tipo de manifestaciones artísticas, es auténticamente brutal. El talento que hay en esta ciudad no deja de sorprenderme y me ha llevado a conocer a una gente que asombra. Aquí tenemos chicos como Joao Monteagudo, al que la Universidad de Berklee en Boston lo acaba de becar para hacer un curso de verano de música en sus instalaciones. Tenemos grupos que están triunfando en toda España como La Casa de los Ingleses, grandísimas poetisas que gracias a Dios están poniendo de moda los recitales de poesía musicados, como ya se ha hecho este verano en Pontevedra en alguna ocasión. Yo no me canso de repetirlo: el talento que hay aquí es inmenso.