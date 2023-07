El Principal acogerá el estreno mundial de un videoclip de la banda estadounidense Eagles of Death Metal

El Teatro Principal acogerá el estreno mundial del nuevo videoclip de la banda estadounidense Eagles of Death Metal, un audiovisual grabado en diversas localizaciones de Galicia, entre ellas la Boa Vila. La productora capitalina Producciones Mutantes está detrás de este debut y sus responsables se reunieron en la mañana de este martes con el alcalde, Miguel Anxo Fermández Lores, y el concejal de Cultura, Demetrio Gómez, para avanzar en la programación del evento.

El estreno se celebrará “en algún momento del final del verano”, indican los portavoces municipales, que señalan que en el estreno estará presente el líder del grupo, Jesse Hughes, que “aunque está de gira internacional en estos momentos, mostró su voluntad de participar de alguna manera en la première y, en principio, hará una aparición mediante una videollamada que conecta con el Teatro Principal con y las personas que quieren ver en estreno del videoclip”.

Gero Costas y Romina Doce, fundadores de la productora, explicaron al alcalde que antes de la pandemia el estudio realizó un videoclip de la canción God of Thunder de los Eagles of Death Metal, que a pesar de su nombre no son un grupo de Death metal sino una banda de rock alternativo. Lo hicieron “por probar y por diversión, una fanmade”, explicaron, y tras concluirlo lo enviaron al grupo estadounidense para recibir posteriormente, no sin sorpresa, una contestación del líder de la banda.

Éste los invitó a conversar y “se produjo un hilo de comunicación en el que el líder de la agrupación mostró su interés en grabar un videoclip con Producciones Mutantes en algún momento, si bien la pandemia dejó el asunto en barbecho”, señala el Concello.

“Jesse (Hughes, el líder de la banda) fue uno más del equipo durante el rodaje y confió en nosotros en la parte creativa”, explica el productor, que destaca que “el resultado es muy chulo y quedó encantado”

Añade que en su vuelta a los escenarios “y coincidiendo con una parada en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, Hughes retomó contacto con la productora pontevedresa, que puso en marcha toda su maquinaria para hacer realidad el videoclip”.

La ciudad del Lérez participa en el videocip con diversas localizaciones y también con personal. En este sentido,Gero Costas destaca que en el videoclip intervino mucha gente Pontevedra, como el estudio Culebra, e incluso Uvigo; además de incluir referencias a elementos del país, como la quemadura y su embrujo. “Jesse (Hughes) fue uno más del equipo durante el rodaje y confió en nosotros en la parte creativa”, explica el productor, que destaca que “el resultado es muy chulo y quedó encantado”.

El alcalde felicitó al equipo de Producciones Mutantes por ser elegido para dar forma a esta pieza y por volver a posicionar a Pontevedra como un referente creativo en el mundo, "a través personas con un talento más que probado que puede competir a todos los niveles y en todos espacios que imaginamos".

El Teatro Principal, añadió el regidor, “será un escenario de lujo para poder ver este videoclip, y llegado el momento haremos un llamamiento a todos los vecinos para que participen en el estreno y sean partícipes del éxito que es que la ciudad y su gente y su trabajo se vean reflejados por el mundo adelante".