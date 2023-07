Los padres dudan de que el IES Valle Inclán esté ya en obras y Educación niega retrasos

Ni cartel de obras siquiera y nadie ha ido a recoger las llaves del instituto por lo que “la reforma del IES Valle Inclán sigue sin dar comienzo" un mes después de que la Consellería de Educación anunciara su inicio inmediato. Es lo que denuncia la asociación de padres del centro, que teme que se eche encima el inicio del curso escolar sin nada ejecutado, lo que provocaría aún más problemas de los que aguardan durante los próximos meses.

Frente a la preocupación de los padres, que califican la situación de “desesperante”, la consellería negó ayer tajantemente que haya retrasos: “la obra arrancó con el ata de replante y sigue en marcha, aunque eso no signifique que se tengan que ver in situ trabajos específicos”. Asegura que “no existe ningún retraso ya que se está siguiendo el cronograma marcado”.

Rubén Saavedra, presidente de la Anpa, piensa todo lo contrario y así lo deja claro en un comunicado, donde subraya que “la situación es tan incierta que ni siquiera apareció el cartel de las obras, la dirección sigue esperando que alguien se ponga en contacto con el centro para recoger las llaves para poder iniciar las obras, nada se sabe de las aulas provisionales, y no hay, a día de hoy, alternativa del espacio cubierto para que los alumnos hagan gimnasia”. Añade que “estamos viendo que va a empezar el curso y las obras no van a estar ni comenzadas, lo que va a ser un gran problema para todos, no solo para la comunidad educativa”.

La primera fase que anunció la consellería, para su ejecución en verano, era la reforma de los baños, en el interior del histórico edificio, pero los padres temen que de no ejecutase a tiempo, los alumnos “no dispondrán de aseos en todas las plantas, que van a convivir obras y niños en las mismas zonas, algo que vemos inviable, además de que será un hándicap muy importante para el desarrollo de la educación. Además, esto producirá un efecto dominó en el resto de fases que redundará en una ampliación de los plazos de las obras”.

Otra de las quejas del Anpa es que “la dirección del centro, después de haber enviado la propuesta de los nuevos horarios del instituto para el próximo curso escolar, aún no ha recibido respuesta por parte de Educación de la Junta de si podrían validarlo o no, y tampoco conoce los recursos didácticos (profesorado sobre todo) de los que dispondrá para poder organizar la docencia del próximo curso con la ejecución de las obras”.

Por todo ello, piden a la consellería que “se deje de excusas y se ponga las pilas de una vez” un mes después de la reunión de cargos de Educación con los padres para explicar todo el proceso de rehabilitación del inmueble, adjudicado por 4,7 millones. Saavedra dice que aquella reunión “solo fue para calmar los ánimos de la comunidad educativa” y vuelven a barajarse posibles movilizaciones.

Por su parte, Educación insiste en que las obras están en marcha, si bien las concentra en tramitaciones administrativas previas. Así, apunta que “en estos momentos la empresa está tramitando ante el Concello los permisos para la ocupación de la vía pública, construcción de vallado y paso de camiones. Se trata de permisos específicos que, por normativa, deben tramitarse una vez obtenida la licencia de obras y no antes”. Recuerda que “el instituto tiene una ubicación singular. No es lo mismo actuar en una parcela aislada y perfectamente delimitada que en un edificio histórico que linda con la vía pública en todas sus fachadas. Por tanto, no existe ningún retraso ya que se está siguiendo el cronograma marcado.

El edificio del IES Valle Inclán es de 1908 y fue objeto de diferentes obras de reforma, si bien la última de gran envergadura se realizó en 1972, hace más de medio siglo. Con 4,7 millones de euros se realizarán trabajos de rehabilitación energética, estructural y funcional. Está prevista la limpieza y aislamiento acústico de las fachadas, el refuerzo de la estructura horizontal, el cambio de las cubiertas, incluidos los canalones y las bajantes, así como de la carpintería exterior y la iluminación. Se instalará también un sistema de gestión centralizada de la calefacción.

Una rehabilitación de 4,7 millones planificada en cinco fases

Las obras de rehabilitación del instituto Valle Inclán se adjudicaron hace semanas por 4,7 millones y el pasado 18 de junio, hace justo un mes, se informó a los padres que durarán 16 meses, comenzarían en junio y será necesario habilitar aulas móviles delante del IES, en la calle Montero Ríos para parte del alumnado una vez que comiencen las clases en septiembre. Se planificaron cinco fases, cada una de ellas en una zona concreta del centro. En la primera, durante las vacaciones de verano, se trabajaría en la renovación de los aseos de todas las plantas, mientras que en la segunda, ya con los alumnos en el instituto, los trabajos se desplazarán a las aulas. Las clases serán solo por la mañana, “para que la empresa pueda ejecutar los trabajos más ruidosos durante las tardes”.

Educación aseguraba entonces que los 16 grupos de la ESO continuarán en el edificio durante todas las horas, pero en cuando a los diez grupos de Bachillerato, sí habrá mudanza. En principio, los estudiantes comenzarán el curso en sus aulas habituales, pero a medida que los trabajos avances habrá que buscar ubicaciones alternativas. La propuesta es instalar aulas móviles en la calle, en concreto en la fachada del IES en Montero Ríos, sobre el parking. Será justo después de las Series Mundiales de Trialtón, que acoge Pontevedra a finales de septiembre. Por su parte, el alumnado matriculado en la Escuela Oficial de Idiomas y en el régimen de Adultos en este centro serán trasladados desde el inicio de curso al cercano instituto Sánchez Cantón, donde mantendrán el mismo grupo de clases, horario y profesorado.