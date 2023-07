Volver con la familia para opositar: “Esto es una carrera de fondo; las plazas salen a cuentagotas”

Muchos jóvenes recientemente graduados han optado por volver de sus respectivas ciudades universitarias a su casa familiar de Pontevedra. Lo hacen porque allí encuentran la concentración para estudiar, pero sobre todo porque no disponen de ingresos propios. El momento de regresar a casa después de años fuera no es sencillo, pero algunos tomaron la decisión de manera forzada al terminar sus estudios coincidiendo con la pandemia de Covid. Pontevedra les ofrece comodidad en una época en la que muchos jóvenes optan por concursar a un puesto público para alcanzar la estabilidad laboral.

Raquel Fernández acabó la carrera de Historia en Santiago en 2019, poco antes del estallido de la pandemia. “Estudié esta carrera por interés intelectual, pero las opciones laborales después se limitan a trabajar para el Estado”, explica. Cuando terminó, volvió a casa de sus padres y se puso a estudiar una oposición, si bien no se puso “realmente en serio” hasta el año pasado. “Me di cuenta de que no quería hacer la oposición para ser profesora; prefería hacer bibliotecas y archivos”.

Hasta ahora, ha tenido dos experiencias profesionales en este campo, una en la universidad de Santiago y otra en la Biblioteca Municipal de Soutomaior. La pandemia fue decisiva para animarse a estudiar el examen. Por el momento se ha apañado sola porque en la provincia no ha encontrado preparadores para el concurso que va a hacer: “Conozco a gente que está estudiando para esto, pero no somos la mayoría”. Dice que salen plazas “a cuentagotas”, si bien este año pocos procesos en Galicia han favorecido a los nuevos opositores. Desde que prepara la oposición, Raquel comprobó que mientras que para puestos de Administración salen 300, solo unas 80 plazas se ofertaron desde el Ministerio para Bibliotecas y Archivos. “Me lo estoy tomando con calma”, afirma esta historiadora a quien se le hacía cuesta arriba en ocasiones compatibilizar todos los aspectos de su vida. Tiene claro que “va primero mi salud mental antes que encerrarme. Esto es una carrera de fondo y no quiero perderme la vida”, dice. Se presentará “para probar” en cuanto haya una convocatoria, y por ahora ha optado por trabajar para costearse algunos gastos: estuvo de bibliotecaria adquiriendo experiencia hasta hace poco. Sin embargo, es duro compaginar oposiciones con 30 horas semanales de trabajo.

Luis Estévez (Pontevedra, 1998) se graduó en Derecho en Santiago de Compostela en junio de 2020 y ese mismo septiembre empezó a opositar para Hacienda. No se planteó trabajar mientras tanto porque no conoce a nadie que haya superado una prueba de ese calibre compaginando ambas cosas. Al principio, cuando veía que sus amigos habían empezado su andadura en el mundo laboral, le resultó duro: “Veía diferencias en el poder adquisitivo, y en los planes que hacían. Hay gente que lo entiende, pero también están los que te dicen que por un día que no estudies no pasa nada”.

Llegó a pensar que “no estaba avanzando como ellos. Vivía en Pontevedra en casa de mis padres y cada semana iba a Santiago a la academia”, cuenta este nuevo subinspector de Hacienda que acaba de aprobar la oposición. “Mi meta es llegar a inspector”, por eso, aunque haya aprobado, continúa estudiando. Se debate entre presentarse por promoción interna o bien por turno libre a la vez que reconoce que la sensación de haber aprobado, hace apenas dos meses, es “increíble” porque el pasado año se presentó por primera vez y tuvo una época muy mala: “No quise descansar en verano y eso me pasó factura. Cuando apruebas, eso sí, ves que valió la pena”.

Otra pontevedresa que oposita es María Luisa Meijón. Estudió Psicología en la capital gallega, aunque siempre tuvo claro que quería dedicarse a la educación y por eso desde 2019 se prepara para profesora de secundaria, un proceso que se vio entorpecido por la pandemia que retrasó las primeras oposiciones a las que iba a presentarse, y otros baches que surgieron por el camino. Lo hace desde casa de sus padres, en Pontevedra. Pese a haber aprobado el mes pasado, le tocará continuar preparándose por falta de méritos. Le parece injusto, pues no importa la nota frente a un interino con experiencia: “Había dos tribunales y pasamos ocho de cada, pero hay dos plazas para todos y la experiencia suma hasta siete puntos”. Es afortunada, dice, por estar en casa con unas condiciones “idílicas”. Piensa que a las oposiciones de educación deberían optar personas con vocación, más allá de la estabilidad. A ella, desde luego, vocación no le falta.

Dónde estudian los opositores de Pontevedra

Para un examen como el de la oposición no se estudia en cualquier sitio. Por eso resulta curioso que en la Boa Vila, que María Luisa define como una ciudad “de sector terciario”, es decir, de funcionariado y hostelería, escaseen las plazas en bibliotecas y facultades para personas como ella, que preparan una oposición. “Deberían saber que muchos preparamos oposiciones y hay pocos sitios donde estudiar”. Ella, por ejemplo, suele ir a la Facultade de Belas Artes, donde estudian muchos otros opositores, si bien “durante épocas de exámenes se quejan los de la facultad, aunque yo creo que es normal porque al final es su sitio”.

En la falta de lugares habilitados para el estudio también concuerda Luis, quien tuvo algunos problemas para estudiar en su domicilio, con dolores de cabeza incluidos. Por suerte, durante este curso consiguió que le dejaran “un hueco en la Audiencia Provincial de Pontevedra para estudiar allí, porque vivo en el centro y tenía una discoteca debajo de casa, así que los fines de semana había bastante ruido para dormir por las noches”, explica.

Raquel, en cambio, ya pasa bastante tiempo entre estanterías de la biblioteca de Soutomaior. Por eso, se decanta por estudiar en su domicilio y prefiere reservar las salidas para otros quehaceres como ocio, deporte y en general, “estar con amigos y familia, que es importante para mantenerse a flote”. Por muy duro que sea el proceso de opositar, es consciente de la importancia de guardar tiempo para el ocio, el descanso y el disfrute.