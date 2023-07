El sindicato profesional de policías locales de España en Galicia y la sección de Comisiones Obreras en el Concello de Pontevedra se han puesto de lado de los vendedores ambulantes a favor de permanecer en la Alameda, en la polémica por su regreso, de momento provisional, a la calle Rafael Areses decretado por el gobierno local.

Estos colectivos, que "representan a una amplía mayoría del personal de policía local", según detallan en un comunicado, sostiene que el uso de la Alameda para esta feria ambulante "exige menos intervención policial en los preparativos y en la afectación y usos de espacios públicos".

De entrada, señalan, con respecto a un informe de la Policía Local que alertaba de problemas de tráfico en la Alameda, se trata de "un informe del jefe de Policía que mostraba algún reparo al traslado del mercado ambulante a la Alameda" y apostilla que "quien lo hace es un único funcionario y no consta que fuera tratado en la junta de mandos o consultado con los agentes y mandos intermedios que montan los operativos. Por tanto es un informe del jefe de la Policía Local, no de la Policía Local".

Después apunta que "la ubicación del mercado ambulante en Rafael Areses (en la zona del recinto ferial, al lado del río Lérez), a nuestro entender, estaba claramente infrautilizado, ya que para poco más de 50 puestos que se montaban, tenía una afectación en la zona importante. Se tenía que cortar al trafico todos los sábados y vaciarla de los coches que pudieran quedar estacionados". Además, "las tareas de limpieza, debido a la extensión de la zona, se prolongaban por la tarde", lo que generaba "problemas a visitantes y otros usuarios que no encontraban el acceso" al mayor aparcamiento disuasorio de la ciudad". "En resumen, existía un protocolo amplío antes, durante y después de la celebración del mercado, con afectación a la ciudadanía y a la circulación", añaden.

Por contra, el uso de la Alameda, "simplifica nuestras funciones, desde el punto de vista operativo-policial. La entrada es única y no precisa de cambios en la circulación de la zona. Queda limitada perfectamente el área comercial y el control de los puestos y la venta ilegal es más sencillo. La vigilancia de la zona la hacen las patrullas que a diario están ya por el centro y no se ha notado en este primer mes problemas de trafico, seguridad o estacionamiento abusivo o no autorizado, ya que el estacionamiento de las calles cercanas esta limitado a 15 minutos lo que facilita el intercambio de estacionamiento, sumado a la existencia de dos aparcamientos subterráneos de pago y otros dos disuasorios".

De este modo, "debemos concluir que la celebración del mercado ambulante en la Alameda desde el punto de vista policial no ofrece más problemas que cuando se hacía en Rafael Areses, más bien se ha comprobado que exige menos intervención policial en los preparativos y en la afectación y usos de espacios públicos".

Eso sí, CC OO dice que "es necesario mantener una cierta disciplina en la inspección de la propia venta ambulante para evitar puestos ilegales o un aumento de los mismos por encima de las capacidades de la zona. Sería una temeridad que esa zona pudiera albergar los mercadillos ambulantes que hace años se celebraban en las distinta zonas del recinto ferial que llegaron a ser de más de 500 puestos, si bien el actual esta debidamente dimensionado para la zona".