Regresa un año más el festival A Revolta do Umia, que ya ha anunciado la distribución de los artistas y grupos que pasarán por Vilar de Mato, en Cuntis, entre los días 25 y 27 de este mes. El viernes se presentarán Bellvitge, Pants Off, Solar Corona, Loita Amada, Fillas de Casandra, Aphonnic, Ícaro y Xaby dj. El sábado tocarán Igloo, Eladio y los seres queridos, Mundo prestigio, Dharmacide, Dani, Copa turbo, Gato the alligato, Ortiga, Monoulious Dop y Duendeneta. Desde el festival indican que continúan gestionando para ofrecer más actividades además de las ya publicadas. Los talleres y actividades que requieran reserva previa pueden consultarse y reservarse desde la página. En la web también es posible encontrar tanto los horarios completos de las actividades ofertadas como los abonos de día y las plazas para las zonas de camping y autocaravanas.