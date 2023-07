Lores mantendrá consultas “con todos los sectores” para la ubicación del mercadillo

El alcalde, Miguel Fernández Lores, anunció ayer que abrirá un proceso de consultas “con todos los sectores” para “analizar y valorar la ubicación definitiva” del mercadillo ambulante. La idea es acabar con la actual provisionalidad (la feria ocupa actualmente la Alameda y la próxima semana volverá a la cale Rafael Areses) y encontrar una ubicación permanente que satisfaga tanto a los ambulantes como a negocios que pudiesen verse implicados y en general la ciudadanía.

“No puede estar un día en un lado y otro día en otro”, manifestó el regidor, que confirmó que la ronda de conversaciones “se abre ya”, con el horizonte de “conocer la opinión de los afectados y de más gente. Porque a nadie se le escapa que la ubicación de la feria tiene unas consecuencias que por un lado pueden ser negativas y por otro positivas”.

Avanzó que “vamos a escuchar a todo el mundo” para a partir de esa ronda de consultas “tomar la decisión que consideremos más beneficiosa para todos”. Reiteró ese “todos” en alusión a los vendedores, clientes, sectores afectados por la ubicación “y la ciudad en general”.

Recordó que “hay ciertos sectores que el hecho de que la feria se ubique en sus proximidades es positivo para ciertas actividades económicas. Y en otros casos es negativo”.

En opinión de Fernández Lores la Alameda no es el emplazamiento adecuado para el mercadillo ambulante. “Hemos tenido varios sábados con feria pero en los que no llovió, el piso no se afectó etc. Pero cuando llueva ya veremos cómo resolvemos el problema”.

El alcalde asegura no entender la polémica por el nuevo traslado del mercadillo, que pasa a Rafael Areses para facilitar la celebración de las fiestas y citas como el mundial de Triatlón. “Vamos a hacer lo que estaba previsto, trasladarlo a donde dice la ordenanza y abrir consultas”. Recordó además que “ya era conocido” que los puestos no podrían instalarse en la Alameda durante las fechas centrales del verano y la anterior concejala de Mercados, Yoya Blanco, había dejado claro que era un emplazamiento provisional.

La ubicación del mercadillo, ha enfrentado a nacionalistas y socialistas, anteriores socios en el gobierno local. No obstante, el regidor destacó que las negociaciones entre ambos partidos para un futuro acuerdo “siguen en marcha, están abiertas y se cerrarán cuando sea, pero para mi (la feria) no influye absolutamente en para nada... No hay polémica ni tengo ánimo ninguno de hacer polémica... Estamos en la actividad política diaria el Concello no puede pararse en ningún momento”.