“La gente que trabaja de esto acaba mal, quien puede vuelve a tierra a los treinta”

El jovencísimo David Martínez (Pontevedra, 2000) es de los pocos pontevedreses que cursaron el Grado en Náutica y Transporte Marítimo en la Universidade de A Coruña. Se trata de la única de Galicia. Para hacerla hace falta constancia y espíritu de aventura para completar las prácticas. Son de seis meses en tierra o en mar, y si llegan al año es posible obtener el rango más alto. Con 21 años, se embarcó seis meses en un petrolero con una tripulación de diez personas más. Eran filipinos, chilenos y españoles, pero ninguno, salvo él, gallego, que partieron desde el puerto de Algeciras, uno de los mayores del país, rumbo a Libia, Argelia, Italia y Turquía.

–Después de un tiempo en tierra, ¿tiene previsto algún golpe de timón en su vida?

–Me debato entre hacer la oposición a Aduanas o seis meses en el mar para completar el año y sacarme el título de oficial. Antes lo tenía más claro, pero no sé si quiero vivir en el mar.

–¿Había más pontevedreses en su promoción?

–En Pontevedra no hay mucha cultura de mar. Aquí no tenemos un puerto grande y creo que mi carrera es poco conocida, la tienen más asumida en Coruña. Es un grado con mucha salida, aún así. Tengo amigos que hicieron otras carreras y están muy descontentos con las salidas.

–¿Cómo es vivir seis meses en un petrolero con veinte años de edad?

–El tiempo pasa de otra forma en un barco. Cuando volví a Pontevedra fue como si hubiese desaparecido en octubre y vuelto en marzo, como si no hubiese hecho nada con mi vida en ese tiempo. Las dos primeras semanas en el barco, yo no dormía de la emoción, pero luego pasó el primer mes y ya no pensaba en fines de semana, sino en el tiempo que pasaría hasta el próximo desembarco. Además, pasé las Navidades lejos de todo el mundo, y mira que a mí me gusta mucho ponerme el traje de Fin de Año... Soy una persona que sabe estar sola y lo lleva bien, pero aún así me sentía como en la pandemia. A veces, te alegrabas porque quedaban seis días para llegar a Italia y luego te dabas cuenta de que igual no te daba tiempo ni a bajar del petrolero

–¿Y cómo son los marinos mercantes?

–La gente que trabaja de esto mucho tiempo acaba mal. Muchos vuelven a tierra a los treinta años como muy tarde, aunque les guste el mar no aguantan más. Llegan a capitán y lo dejan. Hay un momento en la vida, si tienes pareja o familia, en el que el cuerpo te pide otra cosa, yo lo entiendo. Los que se quedan embarcados son personas bastante desapegadas.

–¿Cómo fue la convivencia?

–El día es solitario porque duermes en tu camarote, haces tus tareas de guardia o puente de mando y apenas tocas zonas comunes. Pero sí que hablamos mucho. La gente del mar es muy especial, tiene pensamientos muy profundos y de verdad que conocí a gente, como el capitán del barco, que tiene un lado artístico. También eso de estar solo tiene su lado malo, porque el barco es una cápsula del tiempo desde la que ves cómo pasa la vida y tus amigos están haciendo cosas en Instagram. Además, tu único contacto es a través de las redes sociales y el Whatsapp. Eso si consigues tener conexión, claro.

–Es una combinación curiosa la de marino mercante y artista, ¿tusted también tiene ese lado desconocido?

–Pues yo llevo dos años haciendo teatro en una compañía juvenil de Coruña y me encanta. No somos profesionales, no cobramos, pero siempre me gustó y aquí en Pontevedra busqué alguna compañía, pero creo que en Coruña hay más oferta. De hecho, quedamos de sextos en una gala de premios.