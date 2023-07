El café se reinventa en Pontevedra

Gonzalo Rodríguez ha sacado la bebida más original del verano: un agua de café que se bebe fría y en botella, aunque es muy versátil. El Club del Café, el negocio familiar de la calle Marqués de Riestra, pasó a manos del joven pontevedrés hará unos 12 años. Su talante emprendedor, sumado al buen hacer de su madre, que sigue en el local, combinan tan bien como el café de especialidad y los churros de A Devesa que lo acompañan.

Este pontevedrés le dio una vuelta al negocio de sus padres, convirtiéndolo en un parnaso de los granos con denominación de origen y le dio un toque gourmet al establecimiento. Inquieto y despierto como es, a este emprendedor no le bastó con regentar una cafetería, sino que también quería desarrollar su capacidad de inventiva

“Yo estaba un poco asustado porque va dirigida a un perfil muy concreto, pero estamos teniendo muy buena acogida”, explica Gonzalo, que lleva perfilando la idea inicial cuatro años.

Al final, parece que es cierto eso de que en los bares y cafés se hacen los contactos: “Me puse a hablar con un amigo que viene a diario a tomar café y lleva la marca registrada Awa in Waters. Él es un apasionado del agua y yo del café, y teníamos conversaciones todos los días al respecto. La idea surgió hace cuatro añitos, pero este verano fue cuando la despegamos finalmente”.

Awa in Waters buscaba sacar al mercado una bebida no alcohólica con agua procedente del manantial de San Xinés. Ese agua va enriquecida con antioxidantes de la vid, convirtiéndola en un elixir de gran calidad: “Además del sabor, es muy importante la composición de los minerales del agua para hacer un buen café”, explica Gonzalo. Con ese agua, probaron a hacer una infusión de café en frío, que no perdía sabor ni propiedades como sí pasaría de elaborarse haciendo el café de manera tradicional.

Y así surgió el agua de café, una bebida que promete conquistar a los paladares más exquisitos. Por ahora puede encontrarse en El Club del Café y en la tienda en línea en la que hacen envíos a toda España, pero espera empezar a comercializarlo pronto: “Ahora mismo está en la Fashion Week de Marbella repartiéndose y dándose a conocer entre los asistentes, hay que empezar así y ver la acogida”, indica el barista.

Más adelante, es de esperar que entre en la línea de comercialización de Awa in Waters. Por lo pronto, este producto que no quiere hacerse masivo, sino de nicho, está siendo un éxito y en las redes sociales ya lo están moviendo.

Muestra con cariño y orgullo la botella, que puede parecer a simple vista una cerveza tostada si bien lleva 200 mililitros de café. Es un producto sano, energético y con buen sabor, pues no lleva conservantes ni aditivos, está enriquecido con antioxidantes y aun así tiene un gusto inequívoco a café y la capacidad de conservarse más de un mes: “Es una bebida muy versátil”, indica Gonzalo.

El novedoso néctar admite mezclas de auténtico barista o bien puede beberse solo degustándolo, como era el concepto inicial, si bien también puede tomarse “de una tacada, como una bebida energizante”, indica su creador y responsable. Y es que su agua de café tiene 240 miligramos de cafeína por botella, frente a los 80 de un café solo, por ejemplo.