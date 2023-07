Amigos do Museo celebra la rehabilitación de Lourizán y teme que lo patrimonialicen empresas

“Esperábamos desde hace años que alguna administración decidiese qué se va a hacer con el Pazo de Lourizán y, sobre todo, que se pusiesen cuartos sobre la mesa para realizar las obras de restauración, así que es una buena noticia”. Ernesto Vázquez-Rey, presidente de Amigos do Museo de Pontevedra, entidad que impulsó la declaración del edificio y la finca como Bien de Interés Cultural, saluda el anuncio de la Xunta de que rehabilitará la gran propiedad de cerca de 50 hectáreas y le dará nuevos usos, pero también cuestiona la participación de empresas privadas en el proyecto: “Seria un atraso que acabase en manos de ellas”.

La administración autonómica prevé invertir cerca de 18 millones (ha estimado la restauración y puesta en marcha del programa de usos y actividades en 17,9) tras asumir la titularidad de las instalaciones, que se formalizará en breve. Se trata de un montante que el Ejecutivo que encabeza Alfonso Rueda proyecta recaudar de distintas consellerías, que sumarán recursos a las “aportaciones privadas de empresas vinculadas al sector forestal”, indica la Xunta.

Es el único aspecto del proyecto que lamenta Amigos do Museo. “Nos produce bastante rechazo la idea de que el Pazo sea patrimonializado por la empresa privada, por cualquier empresa privada”, destaca a este respecto Ernesto Vázquez -Rey. Recuerda que “siempre defendimos” que tanto el edificio como la finca “tienen que ser de uso público; la ciudadanía, tanto la de Pontevedra como los visitantes, tiene que poder gozar de este patrimonio cultural. Y por mucho que intervengan en la rehabilitación o mediante acuerdos, o como sea que quiere hacerlo la administración autonómica, lo que no puede hacer es impedir que el uso sea público. Sería verdaderamente un atraso para todos que al final el Pazo acabase en manos de una empresa privada”.

¿Temen que las empresas privadas acaben gestionando Lourizán? Amigos do Museo recuerda que “es una de las posibilidades que se formularon desde el principio, cuando la Diputación empezó a querer ceder el inmueble y ya antes la Xunta cuando abrió la puerta a esa posibilidad de que fuese Ence quien rehabilitase el palacio”. Es, añade Vázquez-Rey “una posibilidad real, y siempre nos preocupó que esa posibilidad se materialice, desde luego. Por eso entre otras cosas solicitamos que el palacio fuese declarado Bien de Interés Cultural (BIC), para que por lo menos jurídicamente esté protegido; y que la sobras se hagan con rigor y con los criterios técnicos que se necesitan”.

"No podríamos cuantificar cuánto va a suponer la rehabilitación, pero 17,9 millones es más que cero, que fue lo que se invirtió todos estos años”, destaca Ernesto Vázquez-Rey

Representantes de la oposición, entre ellos el alcalde, no ocultaban su impresión de que el presupuesto les parece en principio exiguo. “No podríamos cuantificar cuánto va a suponer la rehabilitación, pero 17,9 millones es más que cero, que fue lo que se invirtió todos estos años”, destaca en este punto Ernesto Vázquez-Rey. Critica que “la Diputación, que era la propietaria y la cesionaria a la Xunta, que no hicieron nada; pero es que había una tercera administración obligada a la conservación estructural, que era el Concello, y tampoco se mostró muy interesado”.

Tras la rehabilitación, la Xunta prevé un segundo eje de trabajo: impulsar lo que ha definido como “un ecosistema de estudio y análisis estatístico, investigación, formación y divulgación forestal”. Será, añade “un espacio de encuentro entre los agentes públicos y privados de la cadena forestal gallega, potenciando en sus instalaciones la transferencia del conocimiento al ámbito empresarial, con el fin de asegurar que el valor añadido derivado de la cadena incida directa y positivamente en la economía y en el bienestar de la sociedad gallega”.

El programa se complementa con acciones de divulgación y formación y se abre la posibilidad de dedicar parte del Pazo a “alojamiento y servicio de restauración”.

En 2017 Amigos do Museo redactó una ponencia sobre el Pazo en el que recogió la historia de la finca, la evolución de la construcción, los jardines y en general todos los elementos de la propiedad. Solicitó posteriormente el apoyo de instituciones públicas y entidades privadas para que apoyasen esa declaración de BIC que se pediría posteriormente a la Xunta.

La declaración quedó aparcada y “la Xunta nunca más contestó”, indica el responsable de Amigos do Museo, hasta que recientemente se publicó la resolución. “Presentamos alegaciones porque entendíamos que la zona de amortiguación, que es una franja a mayores de la propia finca del Pazo, tenía que tener una especial protección”, indica el presidente de Amigos do Museo, “es la zona de la verja y para que pueda mantenerse intacta y solucionar pequeñas cuestiones técnicas, como las aceras, era importante que se incluyese; así como las esculturas, tanto las ubicadas en el palacio, como las que se llevaron, para que al menos gocen de esa protección”.