A Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) inaugura a quinta edición do seu Diploma Avanzado en Relacións Internacionais o vindeiro luns na Sede Afundación de Pontevedra. O 27 de agosto, 14 estudantes chineses da Universidade de Economía e Comercio Internacional de Beijing, e cinco estudantes da UIE participarán nesta experiencia experiencia que combina a formación no ámbito empresarial, as visitas a empresas e institucións galegas e actividades turísticas e de ocio.