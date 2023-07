As catro formacións da corporación municipal da Lama, PP, UCIN, IPR e PSOE, manifestaron nun pleno pedido pola oposición. o seu rexeitamento á implantación do parque eólico de Monte Peón, así como á instalación de macroeólicos no termo municipal. A oposición criticou o informe previo emitido polo departamento técnico municipal non fora negativo a este parque eólico desde o primeiro momento.

En relación á proposta de que o Concello asuma parte dos gastos do proceso xudicial que vai emprender a Comunidade de Montes de Antas, o alcalde David Carrera, sinalou que no orzamento municipal non aparece partida orzamentaria asignada a este tema e explicou a dificultade legal de asumir por parte da administración local un gasto dunha entidade privada como é o caso da Comunidade de Montes de Antas.