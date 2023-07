“Dende o BNG entendemos que a normalización lingüística debe ser un obxectivo prioritario de todas as administracións públicas, incluída a do Estado. Non obstante, esta administración segue a poñer obstáculos ao uso con normalidade do noso idioma”, segundo afirmou onte a candidata do BNG ao Congreso, Sabela Bará, que aboga por “un grupo forte do BNG para traballar por asegurar a plena normalización da lingua galega e garantir os plenos dereitos lingüísticos de toda a cidadanía. Impulsaremos a difusión das producións culturais e audiovisuais en galego na televisión pública estatal e o incremento da liña específica de axudas do Ministerio de Cultura. Ademais, promoveremos o estudo do noso idioma noutros territorios do Estado”,

No que ten que ver co ensino, “o BNG ten no centro das súas políticas a educación, ao ser un piar básico para construír unha sociedade xusta e igualitaria”, afirmou a candidata nacionalista., que engadiu que “atendendo á nosa realidade económica, social, cultural e lingüística precisamos un marco político propio, tamén no ensino, no que poidamos decidir sobre a planificación do noso sistema educativo”, polo que “o. BNG promoverá un modelo educativo que se fundamente no dereito universal á educación de todas as persoas de 0 a 18 anos. Un ensino que sexa público, galego e gratuíto”, afirmou Sabela Bará.