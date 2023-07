Lores lleva el caso Ence al Constitucional, que solo admite el 2% de los recursos

La batalla judicial del Concello de Pontevedra contra la prórroga de la concesión a Ence para el uso del espacio de dominio público marítimo-terrestre que ocupa actualmente en Lourizán hasta 2073 se prolongará durante muchos años más. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, confirmó ayer que, como muy tarde, en septiembre presentarán recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por “denegación técnica de justicia” tras el último fallo del Tribunal Supremo. Entre seis y ocho meses tardará la administración local en saber si el Constitucional admite a trámite o no este recurso. En caso positivo, el citado tribunal tardaría entre cinco y seis años en dictar sentencia. Si esta fuera favorable al Concello, el caso volvería a la Audiencia Nacional, donde podría estar también años pendiente de resolución; si fuera contraria, el alcalde anunció que llevará la prórroga a los tribunales europeos.

Este último paso, eso sí, podría darse mucho antes, ya que el Tribunal Constitucional solo admite a trámite un 2 por ciento de los recursos de amparo que recibe. La gran mayoría de los que no admite es porque no los considera de trascendencia constitucional, es decir, hay que justificar que el asunto de esa persona es de interés para otras. Así lo explicó Francisco Caamaño, responsable del gabinete de abogados externo contratado por el Concello como refuerzo para elaborar la mejor estrategia judicial posible en este caso, apoyando a los servicios jurídicos municipales.

En este sentido, la administración local y los abogados son relativamente optimistas, ya que consideran que la defensa del litoral, que “es un elemento público de todos, es de interés del Estado y también de los vecinos de Pontevedra y de las personas que viven en la ría. Su trascendencia va mucho más allá de los intereses directos del Concello”. En todo caso, si no admitiese el recurso de amparo, se tomaría directamente la vía europea, una vez agotadas todas las vías internas del Estado.

Caamaño explicó que la estrategia a seguir se basa principalmente en lo que se entiende por denegación técnica de justicia. El recurso de amparo que está preparando el Concello de Pontevedra incidirá en dos cuestiones fundamentales: en que la sentencia del Tribunal Supremo va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en que el Concello planteó ante la Audiencia Nacional cinco argumentos contra la pórroga de Ence de los cuales solo resolvió uno.

La Audiencia Nacional vio tan claro el asunto que se quedó solo con la primera cuestión planteada, estimó la petición del Concello y no se refirió a las otras cuatro

“La Audiencia Nacional vio tan claro el asunto que se quedó solo con la primera cuestión planteada, estimó la petición del Concello y no se refirió a las otras cuatro”, explicó el abogado, que añadió que Ence, en su recurso ante el Supremo, solo planteó esa misma cuestión y en los incidentes de nulidad que el Concello envió al Supremo ocurrió lo mismo, por lo que le pide que si sobre esa única cuestión se pronuncia en contra, revocando la sentencia de la Audiencia Nacional, devuelva el asunto a la misma para que puedan juzgarse las otras cuatro cuestiones. Al quedarse estos argumentos sin juzgar, la sentencia es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo que los abogados creen que justifica la presentación del recurso de amparo por esa “denegación técnica de justicia”.

Caamaño apuntó que la Audiencia Nacional “es muy clara, por eso no entra en el resto de cuestiones. Porque este tipo de concesiones no pueden ser prorrogadas con la ley, solo si se acredita que no hay otro lugar donde se puedan establecer, y el Tribunal Constitucional refrendó esta tesis, este es el debate de fondo. Hay un voto particular en la sentencia de Tribunal Supremo, que hay que recordarlo, que explica todo esto”. En este sentido, comentó que el fallo del Supremo “no sé si se carga la Ley de Costas, pero le pega un buen rejonazo”.

“Creemos que tenemos todos los argumentos jurídicos posibles y, desde luego, en el Concello llevamos muchos años con una decisión política tomada: recuperar la ría de Pontevedra para los vecinos tras una decisión que se tomó en contra de todo sentido común. No vamos a dejar de luchar y tenemos todas las razones posibles para hacerlo, y además creemos que se está vulnerando la legislación vigente con una prórroga que va en contra de la recuperación del litoral”, destacó el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.