Julio Sayáns declara que "no sabía que era una zona verde" la parcela donde se construyó la depuradora de A Fracha

¿No tenían noticia de que era zona verde? “Ni idea, para nosotros estaba bien situada”. El ex alcalde de Campo Lameiro, Julio Sayáns, respondía así esta mañana a preguntas del fiscal en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial y en el que se lo acusa de varios delitos relacionados con las obras de la depuradora del parque empresarial de A Fracha. El entonces regidor se escudó en que Augas de Galicia recibió el proyecto y no advirtió de los fallos del mismo.

El fiscal acusa a Sayáns de un delito de falsedad de documento público, oficial o mercantil cometido por una autoridad y de otro contra la ordenación del territorio o la disciplina urbanística, por los que pide penas que suman más de 7 años de precisión, así como multas y varios años de inhabilitación tanto para empleo o cargo público como para la ejercer de promotor o constructor. La vista se suspendió en otras dos ocasiones y continuará al menos hasta la próxima semana, ya que la prueba pericial está fijada para el próximo martes.

La acusación pública sostiene que la depuradora se construyó en una zona en la que no se podía ubicar esta instalación dadas las características del suelo según el planeamiento municipal y además se efectuó invadiendo dos parcelas anexas, una de las cuales no era del Concello sino de la sociedad mercantil Maceiras Tomé Construcciones S. L. Por su parte, en el otro terreno ocupado “resultó que estaba prohibida la instalación de construcciones industriales o fabriles tales como una estación depuradora dado que era una zona o espacio de uso y de dominio público libre de usos, destinado a zonas verdes y a los espacios libres”, señala el fiscal.

También se sientan en el banquillo el ingeniero de Caminos Evaristo Juncal y la secretaria municipal de Campo Lameiro en el momento de las obras, Mercedes González. El fiscal los acusa, respectivamente, de un delito de falsedad de documento público cometido por un particular y de otro contra la ordenación del territorio, por los que pide penas para el técnico que suman más de cuatro años de cárcel; y de un delito de prevaricación urbanística, por el que solicita para la funcionaria dos años y seis meses de prisión y 12 años de inhabilitación para un empleo público.

Durante la vista tanto el ex alcalde como el ingeniero explicaron que las obras de mejora de la depuradora arrancaron en 2014 y consistían en la sustitución de las antiguas instalaciones por un nuevo equipamiento que cumpliese los parámetros de vertido.

El ex regidor explicó que se elaboró el anteproyecto de la depuradora "de modo urgente porque salió una subvención con fondos de la UE, se lo mandamos a la Consellería, que lo valoró positivamente”. La Xunta, añadió, “tampoco nos advirtió de que el proyecto estaba mal”

Iniciados los trabajos se decidió girar la ubicación de la depuradora. El ingeniero de Caminos que dirigió las obras explicó que se debió a “una incidencia” relacionada con la conexión a la red de saneamiento y “solo fue un cambio geométrico que no necesita modificación del proyecto”, indicó Evaristo Juncal. Éste aseguró que desconocía que las fincas afectadas por la ampliación no fuesen de titularidad municipal.

“Visitamos la obra en presencia del contratista, me dicen que no hay problema, que todo el terreno es municipal”, señaló sobre unas parcelas en la que “no se veía ninguna limitación” o marco que las determinase. “Todo era continuo, sin división física, era todo maleza y nada parecía una zona verde”, aseguró.

Por su parte, Julio Sayáns, que durante 36 años fue alcalde de Campo Lameiro, insistió en que “nunca se tomó un acuerdo con un informe técnico negativo” durante su mandato. Tuvo conocimiento de que la depuradora estaba invadiendo otras parcelas “cuando la empresa Maceras me lo contó. Me sorprendió un montón”, reconoció, y envió al aparejador “para que reconociese” la parcela. El técnico le confirmó que “hemos cogido un terreno, unos metros o así, de una parcela que no era nuestra”.

Propuso a la empresa Maceiras, propietaria de la parcela colindante, “llegar a un acuerdo”, en concreto una permuta por una parcela con acceso a la vía pública, pero prefería la venta y “pedía una gran cantidad de dinero”, aseguró.

