A inauguración da exposición “A arte forxadora de soños”, da artista local María José Rodríguez, e a presentación e contacontos de “La Gallina Pipi”, da autora María Carrera, son as propostas culturais do Concello de Poio para mañá venres. No primeiro caso, a inauguración da mostra será ás 20.00 horas no Casal de Ferreirós. Media hora máis tarde, ás 20.30 horas e dirixido á rapazada, o Centro Cultural Xaime Illa acolle a presentación do libro “La Gallina Pipi”. A entrada é libre ata completar o aforo.