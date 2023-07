Colas para votar por correo: “He tenido que venir ya varias veces”

La oficina de Correos de Pontevedra era ayer un hervidero de actividad y muchos de los que hacían cola aguardaban para poder votar por correo. Aunque el plazo para utilizar este sistema se ha prorrogado hasta el día 20, son muchos los pontevedreses que estarán de vacaciones y fuera de su lugar de residencia el 23-J, día de las elecciones . Por ello las solicitudes para el voto por correo se han disparado. “Es la primera vez que lo hago porque en esas fechas estaré visitando a mi hija en San Sebastián” explica Gloria Sánchez, mientras aguarda su turno en las oficinas de García Camba.

Esta avalancha ha llevado a ampliar el plazo. Pese a que inicialmente finalizaba hoy, se ha ampliado una semana más, hasta el próximo jueves día 20. Y es que en estas últimas semanas el aumento de personas en las oficinas de Correos va en aumento, así lo asegura el pontevedrés Javier Otero, que confiesa que “vine ya en varias ocasiones debido a la gran cantidad de personas que había”.

Las personas interesadas en realizar este trámite deberán recoger el impreso de la solicitud en las oficinas de Correos o presentar vía web la solicitud con el DNI electrónico o un certificado digital válido. La compañía pública pide a la ciudadanía que no esperen hasta el último momento para presentar esta documentación para así evitar esperas innecesarias en las oficinas y que aprovechen la amplitud horaria de las oficinas postales.

Esta etapa de verano ha ocasionado un aumento de las solicitudes. “Vengo estos días a votar porque me voy de vacaciones” afirma uno de los solicitantes, y esta posibilidad pretende ser una solución para evitar la abstención a la hora de votar.

Pese a la gran afluencia de personas y al aumento de colas y espera, la realización y gestión de las oficinas de Correos en la ciudad de Pontevedra se realiza de manera bastante fluida. “Por motivos de vacaciones decidí realizar el voto por correo, es la primera vez que lo hago, pero fue algo rápido prácticamente vienen a por ti a la puerta” asegura Alejandro, un votante residente en Pontevedra.

Son una gran cantidad de personas las que no se encuentran en su lugar de empadronamiento en los momentos previos a las elecciones para poder realizar su voto, pero este factor no ha impedido que se queden sin su posibilidad de ejercer su derecho al voto. “Resido en Madrid por motivos académicos, mi madre me pidió hace unas semanas el voto, y la verdad que es algo bastante rápido. No es la primera vez que lo realizo y no he tardado ni diez minutos y así no me quedo sin la posibilidad de votar” asegura Lucía.

Esta amplitud de la solicitud del voto por correo facilitará la posibilidad de que todo aquel ciudadano que aún no haya ejercido su derecho lo pueda realizar en los próximos días.