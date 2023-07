La repesca de la ABAU en julio: vuelven los nervios al campus

Hasta 233 estudiantes se inscribieron para presentarse esta semana a la prueba de acceso a la universidad extraordinaria. Ayer empezaban tres días de exámenes (martes, miércoles y jueves), tanto generales como específicos. Aunque en su mayoría son de la Boa Vila, los jóvenes proceden también de institutos y centros de formación profesional de Cambados, Marín, Vilagarcía, Poio, Ponte Caldelas, A Lama, Bueu, Forcarei, O Grove, Soutomaior e Illa de Arousa. Las pruebas continúan hoy y finalizan mañana por la tarde con asignaturas optativas. La primera jornada de la ABAU se desarrollaba ayer en la escuela de Forestais del campus de Pontevedra. Desde las nueve de la mañana, cuando comenzaba el primero de los exámenes, se congregaron en el centro cientos de estudiantes que aspiran a acceder a distintas carreras, si bien son conscientes de que tendrán menos puertas abiertas que quien consiguió presentarse a la selectividad el mes pasado con resultado satisfactorio.

Aunque Darío Rodríguez, natural de Pontevedra, pretende ser técnico superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, no quería desaprovechar la oportunidad de presentarse a la prueba, ocasión que no tuvo en la convocatoria ordinaria: “No pude venir en junio porque me quedaron unas cuantas asignaturas, pero a ver si hay suerte ahora”. Hasta el momento, después de salir del primer examen (Historia de España), parece que la suerte se hará de rogar para Darío, aunque asegura que el siguiente, Lengua Castellana y Literatura, “lo llevo mucho mejor”.

A las también pontevedresas Vera Monteagudo y Paula Grela les preocupa tener menos oportunidades que los compañeros de su misma promoción que se presentaron en la convocatoria ordinaria, en junio pasado, pues no todas las carreras continúan abiertas a estas alturas del verano.

"Está bastante alta la nota de corte en Santiago"

“Yo quiero hacer psicología”, anuncia Paula, que se muestra muy segura frente a los exámenes, aunque no tanto con respecto a entrar en la Facultade de Psicoloxía de la Universidade de Santiago de Compostela: “Está bastante alta la nota de corte en Santiago (10,782), así que si no entro probaré a hacer la carrera a distancia por la UNED, seguramente”, dice.

Ambas cuentan que llevaban bien Historia, aunque “es verdad que poder elegir facilita las cosas. Mucha gente dice que la selectividad es menos complicada que hace años, pero lo pasas mal igual porque es un estrés”, explica Vera. Ella ya se presentó en junio a la ABAU, que le había salido bien pero no lo bastante para acceder a la carrera que quería: le quedó Latín, una materia troncal de modalidad para poder acceder al grado en Trabajo Social —también en Santiago de Compostela con una nota de corte en 6,91— que quería, y por eso se vuelve a examinar un mes después que sus compañeros. Su amiga Paula, que repitió segundo de Bachiller y le quedaron varias materias para julio, solo se presentará a esta convocatoria.