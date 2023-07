La conformación de un futuro gobierno local de coalición en la ciudad de Pontevedra todavía se encuentra en una fase inicial, después de que el líder de los socialistas pontevedreses, Iván Puentes, asegurase que la campaña electoral por los comicios generales del 23 de julio ha frenado la actividad.

“Los partidos políticos tenemos compromisos, tenemos actos y diversas actividades que atender. No se dan por finalizadas por ninguna de las dos partes pero hay que ser transparentes, hay que ser realistas y hay que decirle la verdad a la gente y la verdad es que no se han producido grandes avances desde el inicio de las mismas”, confirmó, en una caminata por el paseo peatonal entre Marín y Pontevedra con la candidata socialista por Pontevedra al Congreso, Marica Adrio.

Además, Puentes afirmó que hay otros factores que ponen palos en las ruedas a la negociación. “El traslado de la feria del que se hablaba a día de hoy y del que nos enteramos por la prensa, tras ser una de las decisiones más acertadas y más exitosas del grupo socialista u otro tipo de declaraciones públicas cuestionando aquellos proyectos que el PSOE hizo, tiene en marcha y está pendiente de ejecutar en Pontevedra, generan un caldo de cultivo probablemente no el más propicio para que se llegue a buen puerto y rápido”, apostilló.

No obstante, el portavoz socialista cree que se trabajará para llegar a un acuerdo próximamente, en unas negociaciones en las que se ha empezado a hablar de las áreas de un hipotético gobierno de coalición. “Tenemos que dedicarnos unas cuantas semanas más a intentar que se asuma el resultado electoral, a intentar que cada uno sepa exactamente donde está. Evidentemente, el PSOE con menos votos y concelleiros que el BNG pero con más concelleiros, votos y poder de decisión de la que tenía hace cuatro años y el BNG a la inversa, por nuestra parte no va a ser y esperemos que a lo largo de las próximas semanas, el entendimiento al que no se llegó durante estas semanas se pueda encontrar a las puertas del verano”, indicó.