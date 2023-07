El parque móvil del municipio se estanca

Incertidumbre sobre el futuro de los combustibles en la automoción, que frenan las nuevas adquisiciones; una caída drásticas de las matriculaciones, que apenas son la mitad en la ciudad que antes de la pandemia; y los elevados precios de los vehículos eléctricos, unidos a la reducida red de puntos de recarga, son algunas de las razones que explican el estancamiento que registra el parque móvil del municipio, que además está muy envejecido. Al menos el 60% de los turismos tiene más de diez años.

Los últimos datos provisionales de la Dirección General de Tráfico (DGT) referidos a Pontevedra y correspondientes al mes de mayo, indican que hay 60.080 vehículos en todo el municipio, un censo que incluye desde turismos y camiones hasta motocicletas y remolques. Supone un aumento de apenas 330 altas con respecto a las cifras de hace un año.

Pero si solo se analizan los datos de los turismos (que son siete de cada diez vehículos matriculados en la ciudad), el aumento es casi nulo. Tan solo hay 72 coches más que hace un año, con 43.520 frente a los 43.448 de mayo de 2022, es decir, un 0,1% más. Los pontevedreses no compran coches y eso se compruebe en el balance de matriculaciones de los cinco primeros meses del año. Se contabilizan en ese periodo 345 matriculaciones en el municipio, a una media de 69 al mes. Supone un notable desplome con respecto a las cifras de antes de la pandemia, que trastocó por completo esta actividad cuando comenzaba a recuperarse de la crisis anterior.

Así, en 2018 y 2019 se alcanzaba entre enero y mayo una media de 127 adquisiciones de turismos al mes, un balance que se redujo desde entonces. Al margen de 2020, cuando el confinamiento desplomó la estadística, las matriculaciones actuales son casi la mitad que hace cuatro años.

De este modo, el parque móvil local envejece a pasos agigantados. Al menos 26.000 turismos de la ciudad tienen más de diez años, lo que supone el 60% del total. Y este segmento de vehículos es el que menos antigüedad reúne, ya que hay otras categorías con porcentajes más elevados, como es el caso de los camiones y las motocicletas, donde se llega al 70%, según datos a nivel provincial. Más moderno es el parque de autobuses y furgonetas, donde los vehículos de más de una década rondan el 50%.

Donde es más destacado el descenso del matriculaciones es entre los camiones pequeños, los ciclomotores y las furgonetas, con un censo actual menos que hace un año. El número de autobuses subió de 147 a 164, un sector donde las empresas tienen que renovar periódicamente sus vehículos.

En cuanto al combustible que se utiliza entre los coches de la ciudad, aún domina de forma notable el diesel, pero se observa un descenso de los turismos con este tipo de carburante. La decisión de la Unión Europea de prohibir la venta de vehículos de este tipo a partir de 2035 y el hecho de que haya fabricantes que ya no apuesten por este combustible provocan un descenso de la matriculaciones. A día de hoy hay 25.770 turismos diesel, 300 menos que hace un año. Aún así, seis de cada diez turismos actuales usan este combustible. Por su parte, resiste la gasolina, con 17.548 coches con este carburante, según detalla la DGT, que no especifica si se incluye en este apartado a los híbridos, aunque todo apunta a que sí, ya que el número de coches eléctricos es muy reducido. Son 167 en total, desde camionetas y furgonetas hasta motos y turismos. Son 56 más que hace un año y el mayor incremento se registra en los turismos, que han pasado en doce meses de 59 a 86, es decir, un 46% más. Aún así, se trata de un parque aún muy limitado.

La DGT también analiza la incidencia de combustibles alternativos al diesel y la gasolina. Además de los coches eléctricos (167 del total), se incluyen otros 152 que circulan con gas licuado del petróleo, gas natural licuado u otras opciones.

Una veintena de puntos de recarga para eléctricos

El coche eléctrico aún no es un artículo habitual en las calles de Pontevedra. Con menos de 170 vehículos de este tipo en la ciudad, están registrados al menos 20 puntos de recarga, una red que no es aún muy amplia. El gobierno local no parece dispuesto a ampliar el número de enchufes de carácter público y tampoco quiere permitir que estos vehículos circulen por la ciudad con más permisividad que los convencionales ya que su política es “sacar coches” del casco urbano, al margen del combustible que utilicen. También subraya también que “Pontevedra apuesta por no cobrar a los vecinos por conducir o estacionar en la ciudad”, como sí deberán hacer otras ciudades.

Según los datos del Plan de Mobilidade Urbana Sostenible (PMUS) del Concello, Pontevedra cuenta con una red de 21 puntos de recarga para vehículos distribuidos de la siguiente manera: ocho en tres aparcamientos (dos en el Mercado, tres en el Central detrás de la Audiencia y tres en la plaza de España); uno en la gasolinera de Mollavao, ya instalada y próxima a entrar en funcionamiento; ocho en supermercados (dos lentos y dos rápidos en el aparcamiento del hipermercado de Santa Clara, dos en Carrefour de Salcedo y dos en el aparcamiento del Mercadona en Pasarón; en otras instalaciones hay cuatro más, con dos en la Facultade de Ciencias Sociais, uno en la funeraria San Marcos y otro en Nissan Roipesa, para vehículos de esa marca en horario laboral.

La Diputación anunció su propia red de enchufes en nueve localizaciones: el centro Príncipe Felipe, el edificio Castelao del Museo o el Arquivo Provincial, la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, el futuro parque de maquinaria del polígono de Barro, así como el centro de apoyo empresarial de este mismo parque, la sede de la Diputación en Vigo, la finca de Mouriscade en Lalín, el vivero de empresas de Lalín y el Castelo de Soutomaior.

El PMUS no apunta la posibilidad de crear puntos municipales. Sí habla de “fomentar” el sistema, pero no de una implicación municipal directa. Señala que “en cuanto a la red de puntos de recarga en el sector de la edificación, el Código Técnico de la Edificación establecerá obligaciones relativas a su instalación en edificios de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes. Sin perjuicio de lo anterior, antes del 1 de enero de 2023, todas las edificaciones de uso distinto del residencial privado que tengan un área de estacionamiento con más de veinte plazas, ya sea bajo techo o en un espacio exterior, deberán cumplir con el requisito relativo a las asignaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos establecida por el Código Técnico de la Edificación”.