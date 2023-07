Los ambulantes quieren seguir en la Alameda: “No permitimos que nos quiten todo el verano”

La decisión del Concello de Pontevedra y el área de Promoción Económica de mover la feria ambulante desde la Alameda a su ubicación anterior, en la calle Rafael Areses, trae de cabeza al colectivo de vendedores del mercadillo, que desde finales del pasado mes de abril había situado su actividad en el céntrico parque pontevedrés. Este sábado será el último en la Alameda para los feriantes, que dejarán libre este espacio durante al menos seis sábados: 22 y 29 de junio, los dos fines de semana de las fiestas de la Peregrina, el de la Feira Franca y el de la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón, prevista su celebración entre el 21 y 24 de agosto.

Desde la Asociación de Ambulantes de Galicia, su presidenta, Margarita González Bértola, mostró este martes su total desacuerdo con esta mudanza, tras una reunión mantenida con la edil titular del área, Anabel Gulías. “Pasamos de lo que hace una concejalía de un partido político a lo que quiere hacer la misma concejalía de otro partido, o sea, abandonarnos otra vez a la deriva en Rafael Areses”, explica, ante el temor de que el volumen de las ventas baje exponencialmente con el traslado al río.

Con respecto al temor de que este cambio suponga abandonar permanentemente la Alameda, donde las ventas fueron un “éxito rotundo”, González Bértola lo tiene claro. “Espero que no. De hecho, vamos a tener más reuniones con Anabel Gulías, para consensuarlo. No estamos de acuerdo que nos quiten todo el verano cuando tenemos unas previsiones de mercancía comprada para el verano y ahora nos manden a Rafael Areses, que va a ser totalmente diferente”, asegura.

Otro de los motivos de discordia que se generó durante la reunión, según los feriantes, es que durante el fin de semana del triatlón, del 21 al 24 de septiembre, no está previsto que la Alameda acoja actividad alguna que interfiera con el desarrollo del mercadillo. “Yo dije que en el triatlón, en la Alameda no hay previsión de celebrar nada. Solamente es por dejar libre una ubicación. De verdad que no lo entendemos. Desde luego que no lo vamos a consentir, y eso está más que claro”, sentenció la presidenta de la Asociación de Ambulantes.

No obstante, el colectivo de vendedores ambulantes sigue creyendo que situar la actividad en Campolongo, donde las obras de reforma de la fachada de un edificio están llegando a su final, podría ser una solución viable, al mantenerse este comercio en el centro de la ciudad.

“No vamos a permitir que nos quiten todo el verano y menos para Rafael Areses, porque Campolongo está libre ya. Ya habíamos estado allí y, aunque no fue tanto éxito como en la Alameda, es el centro de la ciudad. Lo lógico es que se nos traslade allí y no a Rafael Areses, que también hay obras”, concluyó.